《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任艺术总监郭晓东主演

62年前的11月深秋时节，洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工)一金工车间主任焦裕禄，站在厂区主干道旁，代表一金工在洛矿正式开工典礼誓师大会上，许下了铿锵的誓言。至今，他那篇题为《三好四快》的发言稿，依然是中信重工人做好各项工作的方法要义。

62年前的11月深秋时节，洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工)一金工车间主任焦裕禄，站在厂区主干道旁，代表一金工在洛矿正式开工典礼誓师大会上，许下了铿锵的誓言。至今，他那篇题为《三好四快》的发言稿，依然是中信重工人做好各项工作的方法要义。

2020年11月2日，建党100周年重点献礼电影《我的父亲焦裕禄》，在中信重工焦裕禄大道上举行隆重的开机仪式。

在这个特殊的日子，一部电影的开拍，将给洛阳人带来什么回忆？

主创人员及中信重工职工代表共同参加开机仪式

阵容强大的创作班底

建党100周年重点献礼电影《我的父亲焦裕禄》，根据焦裕禄二女儿焦守云口述回忆录创作，由河南省电影局、湖北省电影局、山东省电影局联合摄制。该影片云集了国内电影界的一流创作人员，焦守云担任艺术顾问，1990版电影焦裕禄的扮演者李雪健担任艺术总监，高满堂、李唯担任编剧，演员郭晓东饰演焦裕禄，演员丁柳元饰演焦裕禄妻子徐俊雅。

另外，四川传媒学院艺术总监、著名影视化妆师黄桦担任该影片造型设计，演员严晓频饰演焦裕禄母亲，演员何政军饰演地委张书记，演员曲国强饰演肖大爷，演员寇振海饰演省委马副书记。

第15届金鸡奖最佳故事片奖和最佳编剧奖获得者、四川传媒学院教授范元担任该影片导演。

范元表示，担任本片导演是他创作生涯的一次巨大挑战，“之前表现焦裕禄的作品有很多部，都获得很大成功。如何超越这些作品，如何塑造一个有血有肉的焦裕禄形象，是摆在我和剧组面前的一个艰巨任务”。

范元说，他们提出了一个口号——边拍焦裕禄，边学焦裕禄。他们有信心也有决心，在电影有限的时间里拍出一个不一样的焦裕禄，“我希望这部作品能让观众耳目一新”。

“热烈欢迎二姐回家”

电影开机当天，中信重工人表现出的极大热情，感染了现场的每一个人。

焦守云，这位被中信重工人亲切地称为“二姐”的女士，心情特别激动。她说，我每次回到洛矿都有回家的感觉，我们都是一家人，“我又回家了”。

“‘做人讲感情，做事讲担当’，这是父亲言传身教的朴实家风。”焦守云告诉记者，这部电影将以家人的视角回顾焦裕禄的工作足迹，讲述其生前的生活点滴。

焦守云说，这部电影根据她的口述回忆录创作，详细回顾了焦裕禄奋斗的一生，将从“投身革命”“在洛矿”“到兰考”三个时段，为观众呈现出一个有血、有肉、有温度且更加真实的焦裕禄，重点讲述焦裕禄精神从发轫、形成、成熟到光大发扬的全过程。

电影将以全新的角度，运用整理出的新史料，通过更多细节，塑造一个更加丰满的焦裕禄形象。

其中，焦裕禄在洛矿工作生活9年留下的动人事迹，将以故事形式在影片中艺术再现，为观众塑造一个工业战线优秀指挥员崭新形象。

开机仪式结束，焦守云走进一金工车间，一条横幅立刻映入眼帘——“热烈欢迎二姐回家”。一群穿着工装的中信重工职工，手捧鲜花激动地围到“二姐”身边，欢迎她“回家”……

主演郭晓东进入状态，准备开演

为演焦裕禄，郭晓东瘦了20斤

如今，演员郭晓东还有一个新身份——中信重工矿山厂一金工车间主任助理。

加上这次开机仪式，郭晓东主任助理今年已经是第三次回到洛矿了。

郭晓东说，今年6月，他已经代行车间主任职责，在一金工体验了一段工业生活，自那次体验角色后，他已全方位让自己融入焦裕禄这个伟大人物中。

为了揣摩焦裕禄的内心世界，塑造一个立得住的焦裕禄，郭晓东让自己“变”成了“焦主任”——每天身穿20世纪五六十年代的洛矿工装，在车间里与职工们打成一片；累了，就在焦裕禄曾经睡过的那个长条凳上眯一会儿；像焦裕禄那样，经常到现场查看提升机生产进度……

入戏太深，郭晓东瘦了20斤。

“我要用心捕捉每一个细节，力争给大家呈现一个更加饱满的焦主任。”郭晓东说。

“变旧了”的一金工车间

一金工车间“变旧了”

走进中信重工矿山厂一金工车间，首先给人的印象就是，原本现代化的车间，一下子“变旧了”。

矿山厂厂长杨富民告诉记者，为了配合拍摄该影片，车间把塑胶通道铲除了，露出了水泥地面，再加上好几台老旧设备，“建厂初期的味道马上就出来了”。

车间办公室“旧”得更加彻底，老式电话机、煤球炉、铺在办公桌上泛黄的图纸、一张张生产请战的决心书……

剧组道具、美工人员变魔术般地把老一金工车间又搬回来了。

“互动环节”话今昔

在电影开机仪式现场，出现了一个特殊的“互动环节”：中信重工大工匠刘新安、杨金安、谭志强、郭卫东、张朝阳、党朝阳，与焦守云对话，缅怀焦裕禄，畅想公司新未来。

1958年，焦裕禄在一金工车间带领洛矿职工，生产出新中国第一台双筒提升机。今天，中信重工人传承弘扬焦裕禄精神，践行国家战略，助力民族复兴，企业先后涌现出8名全国劳动模范、12名全国五一劳动奖章获得者、1名大国工匠，他们和焦裕禄一起共同组成了老洛矿、中信重工耀眼夺目的群英谱，成为企业最为宝贵的精神财富和蓬勃发展的精神源动力。

电影《我的父亲焦裕禄》将于2021年7月，作为建党100周年重点献礼片在全国上映。(记者 赵志伟 通讯员 黄政伟 文/图)