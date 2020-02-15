领会精神实质抓学习 立足党办职能抓落实

昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市委办公室理论学习中心组集体学习(扩大)会议，传达学习党的十九届五中全会精神，部署学习宣传贯彻工作。 昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市委办公室理论学习中心组集体学习(扩大)会议，传达学习党的十九届五中全会精神，部署学习宣传贯彻工作。 会议指出，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重要政治任务。市委办公室系统要充分认识重大意义，切实增强学习宣传贯彻全会精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉，更加坚定全面建设社会主义现代化强市的信心决心。要深入领会精神实质，坚持领导干部带头学、全员参与深入学、结合转化系统学，引领带动全市党办系统掀起学习宣传贯彻热潮。要将学习贯彻全会精神与全面深化“9+2”工作布局、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的生动实践紧密结合起来，找准找实工作结合点、切入点，高质量起草市委“十四五”规划建议、高标准筹备市委全会和经济工作会、统筹抓好年底前重点任务督导落实、系统谋划全市重要领域和关键环节接续改革，为我市“十四五”乃至更长时期高质量发展开好局、起好步贡献党办力量。(记者 孙小蕊)