课后服务咋做？洛阳这些中小学送经验

昨日下午，我市召开中小学课后服务工作通气会，就目前我市开展课后服务工作的情况进行说明，市人社、发改、财政、市场监管等部门相关负责人参会，针对目前我市中小学开展课后服务工作的经验、问题等进行了研讨。

昨日下午，我市召开中小学课后服务工作通气会，就目前我市开展课后服务工作的情况进行说明，市人社、发改、财政、市场监管等部门相关负责人参会，针对目前我市中小学开展课后服务工作的经验、问题等进行了研讨。

关键词：开展情况

“今年以来，国家教育部、省教育厅等多部门下发了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，市教育局也联合市发改委等七部门制定了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》。”市教育局局长刘茂钦介绍，社会各界对课后服务工作非常关注，今秋开学后，省教育厅、市政协等部门均对我市开展的中小学课后服务工作进行了督导和调研。

目前，全市1165所义务教育学校中，提供午餐和课后延时托管服务的学校有543所，占比约46.6%

其中

小学396所、初中147所

894202名在校生中，接受午餐和课后延时托管服务的学生共217607名，占比约24.3%

其中

小学生110701名、初中生106906名

54723名中小学教师中，参与课后服务的有14723名，占比约26.9%

关键词：服务经验

在会议上，目前已开展课后服务工作的部分城市区教育部门负责人、部分中小学校长分享了经验。

洛龙区

自2018年6月以来，洛龙区率先在我市开展课后服务工作。今年秋季，按照相关要求，洛龙区教育体育局、财政局等四部门联合出台了《洛龙区教育体育局等四部门关于做好中小学课后服务工作的指导意见》，制定了课后服务的收费标准。在课后服务补贴方面，该区拿出1000万元专项资金，按1.5小时每人2元的标准对提供课后服务的教师进行补贴，提高了教师参与课后服务的积极性。

目前，该区共35所学校开展了课后服务工作。其中，接受中午延时服务的学生有36294名，占比率69.1%；接受下午延时服务的学生有40313名，占比率76.7%。全区有教师3109名，参与课后服务的有3046名，占比约98%。

西工区

今年9月，西工区各中小学向家长发放了调查问卷，并举行听证会收集意见。十一假期后，该区有20所学校开展了课后服务工作，其中小学17所、初中3所。

在服务内容、时间等方面，各学校针对不同家长、学生的需求进行了统筹安排，对学生提供分类服务。由于该区多数学校没有食堂，学生午餐多由具有资质的大型餐饮配送企业提供，学生午餐后一般会到教室或图书馆、阅览室、多功能室进行阅读或午休。下午的课后服务内容主要包括作业辅导、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、观看影片等。

市实验小学

作为我市唯一的公办市直小学，市实验小学从今年秋季开始为学生提供课后服务。目前，该校凯东、洛浦、凌波校区均已提供课后服务，通济校区因硬件设备正在建设，目前尚未提供课后服务。

与其他走读学校相比，该校凌波校区除了能为学生提供午餐、中午的学习辅导、晚餐等课后服务，还能提供全托服务。用餐时，学校采取统一分饭、统一清洗餐具的模式，由学校服务人员提供就餐服务，教师陪餐，保障在校学生就餐安全、有序。

关键词：模式探索

“从各区、各校的开展情况来看，课后服务目前还处于探索期，家长们关注的收费、托管时间、服务内容等问题，是我们未来探索解决的重点。”刘茂钦指出，和多数城市一样，我市大部分县(区)的课后服务工作刚刚开展，存在着一些无法回避的问题，如：郑州等地财政部门可以拿出专项资金补贴，我市由于财政补贴不足，家长承担的费用多，参与度不如郑州高；多数学校课后服务由在职教师提供，增加了教师工作量，但对教师缺乏奖励机制等。

“在下一步的探索中，我们将把开展课后服务工作作为促进学生健康成长、提升群众教育获得感的重要举措，统筹考虑城乡差异、学段差异、地域差异等因素，因地制宜，试点先行，以点带面，积极探索课后服务新模式。”刘茂钦说，在经费方面，鼓励各县(市)区建立完善中小学课后服务经费保障制度，有条件的采取财政补贴的方式进行；在师资方面，提倡各校在职教职工参与课后服务、引进第三方服务机构参与午餐配送及托管服务。未来，我市将建立大数据评价体系，对学校提供的课后服务内容、第三方服务机构服务情况、家长学生满意度等进行测评，为学校制定课后服务细则提供科学依据。(记者 焦琳 通讯员 李灿辉 王三河)