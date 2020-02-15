洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首家民间书会数字博物馆上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-03 08:09

　　11月1日，我市首家民间书会数字博物馆——中国民间书会数字博物馆上线试运营。

　　记者登录中国民间书会数字博物馆看到，该馆依托中国民间书会网建设，有民间书会、曲海钩沉、口述史、谈艺录等板块，收录了我国北方四大书会马街书会、胡集书会、杜寨书会和苗湖书会的相关资料，以及河洛大鼓、河南坠子、山东琴书等民间说唱曲种，还有不少曲艺界国家级传承人的访谈录和曲目，通过影像化和数字化手段保护、展示民间说唱这种传统曲艺形式。

　　中国民间书会数字博物馆由洛阳师范学院建设，是该校科研项目“中国民间传统书会说唱艺术数字化保护与传播”中的一个重要成果展示。该校文学院戏剧影视文学教研室负责人说，民间书会和民间说唱是我国传统民间文化和民风民俗的“活化石”，由于表演形式简单活泼，一桌一椅，甚至在田间地头就能开唱，在物质和精神匮乏的年代，很好地起到了教化民众的作用。随着时代的发展，这种传统艺术形式逐渐衰落，很多传统曲种、曲目面临失传，如不尽快抢救保护很可能消失，这是他们建设中国民间书会数字博物馆的初衷。

　　记者了解到，为建设中国民间书会数字博物馆，项目组先后到安徽、江苏、河北、山东、北京等地拜访40多位国家级、省级传承人，还有不少“说书状元”，录制视频资料数千个小时。目前，该数字博物馆已收录38个民间说唱曲种和40余位代表性传承人的访谈录和经典曲目，接下来还会有更多影音资料上传。这是一个抢救保护民间书会、传播民间说唱艺术的公益性平台，感兴趣的朋友可以扫二维码登录在线观看和免费下载。（记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开...
  • 洛阳市公开征集2021年重点民生实事
  • 宜阳滨河公园银杏林成了金秋最美风景
  • 吉利黄河湿地国家级自然保护区：秋色...
  • 洛阳永通门大街：秋色入画 市民乐享
  • 《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任...
  • 涧西区举行科技型中小企业专场招聘会
  • 安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而...
  • 从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）
  • 警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月2日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    汝阳县三屯镇东保村：...
    宜阳滨河公园银杏林成...
    等了一整年，就为了到...
    101岁老人蔡秀英：不爱...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605