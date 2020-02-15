洛阳首家民间书会数字博物馆上线

11月1日，我市首家民间书会数字博物馆——中国民间书会数字博物馆上线试运营。

11月1日，我市首家民间书会数字博物馆——中国民间书会数字博物馆上线试运营。

记者登录中国民间书会数字博物馆看到，该馆依托中国民间书会网建设，有民间书会、曲海钩沉、口述史、谈艺录等板块，收录了我国北方四大书会马街书会、胡集书会、杜寨书会和苗湖书会的相关资料，以及河洛大鼓、河南坠子、山东琴书等民间说唱曲种，还有不少曲艺界国家级传承人的访谈录和曲目，通过影像化和数字化手段保护、展示民间说唱这种传统曲艺形式。

中国民间书会数字博物馆由洛阳师范学院建设，是该校科研项目“中国民间传统书会说唱艺术数字化保护与传播”中的一个重要成果展示。该校文学院戏剧影视文学教研室负责人说，民间书会和民间说唱是我国传统民间文化和民风民俗的“活化石”，由于表演形式简单活泼，一桌一椅，甚至在田间地头就能开唱，在物质和精神匮乏的年代，很好地起到了教化民众的作用。随着时代的发展，这种传统艺术形式逐渐衰落，很多传统曲种、曲目面临失传，如不尽快抢救保护很可能消失，这是他们建设中国民间书会数字博物馆的初衷。

记者了解到，为建设中国民间书会数字博物馆，项目组先后到安徽、江苏、河北、山东、北京等地拜访40多位国家级、省级传承人，还有不少“说书状元”，录制视频资料数千个小时。目前，该数字博物馆已收录38个民间说唱曲种和40余位代表性传承人的访谈录和经典曲目，接下来还会有更多影音资料上传。这是一个抢救保护民间书会、传播民间说唱艺术的公益性平台，感兴趣的朋友可以扫二维码登录在线观看和免费下载。（记者 牛鹏远）