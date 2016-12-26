用艺术再造乡土文明　来听听郭爱和与爱和小镇的故事

当一位艺术家撞上偏僻、落后的小山村，会迸发出怎样的火花？中国陶瓷艺术大师郭爱和获得过无数奖杯，这些奖杯中有一座与众不同，这就是2020年度河南省扶贫攻坚奖“创新奖”，这也是洛阳唯一的扶贫攻坚奖“创新奖”。近日，记者来到当初的小山村花树凹村、如今的旅游景区爱和小镇，听到了许多关于郭爱和与爱和小镇的故事。

三彩环艺作品《四季花谷》

当一位艺术家撞上偏僻、落后的小山村，会迸发出怎样的火花？中国陶瓷艺术大师郭爱和获得过无数奖杯，这些奖杯中有一座与众不同，这就是2020年度河南省扶贫攻坚奖“创新奖”，这也是洛阳唯一的扶贫攻坚奖“创新奖”。近日，记者来到当初的小山村花树凹村、如今的旅游景区爱和小镇，听到了许多关于郭爱和与爱和小镇的故事。

迁出深山沟，建起农家民宿

进入爱和小镇之前，记者就在路边看到了规划整齐的民宿，从一号院到八号院，每家每户都没有院墙，仅用石柱隔开，石柱上有手绘图案，其间杂种着绿竹、花草，颇有世外桃源的感觉。

其中的一座三层小楼是56岁的吉京涛家，一楼自住，二楼和三楼有8间客房。走进他家，只见客厅里有个小吧台，上面放满了他的妻子韩逢肖用毛线钩织的各种工艺品，客厅正中挂着一幅三彩壁画。

吉京涛的家5年前和现在有着天壤之别。用他的话说，过去的花树凹村没有路，都是架子车碾出来的羊肠小道，虽然有电，但没有自来水，吃水全靠去外面拉。村里只有十几户人家，住的都很分散，是个“要饭都要不到的地方”。

转变从2015年开始。郭爱和来到这里后，这个原本寂静的小山村热闹起来。村民的大部分土地流转给了爱和小镇，自己则从农民变成了工人。吉京涛的老宅子变成了如今爱和小镇的餐厅，他用得到的补偿款加上一部分积蓄盖了如今的三层小楼。

“要不是爱和小镇，我这辈子都不敢想能住上这样的房子。”吉京涛笑着说，2017年年初，在郭爱和妻子的牵线下，儿子吉芳毅结识了爱和小镇的员工郝玉静，两个热爱生活的年轻人随着交往的深入，心越来越近，最终喜结连理。

如今，村子里大部分人家都已经从深山沟里迁了出来，房子自住的同时又兼作民宿，到了节假日，客房供不应求。

第一届中国当日艺术展现场捐赠

怀揣三彩梦，用艺术再造乡土文明

郭爱和与花树凹村的结缘其实很偶然。2006年，他在一次采风中来到这里，美丽的风景让他想起曾经去过的瑞士阿尔卑斯山。“这不就是世外桃源吗？”回来后的很多年，这个村庄始终让他念念不忘。

2015年，郭爱和怀揣着三彩梦，开始了对花树凹村的改造。修路、通水，不搞大拆大建，保留豫西农家的特点，哪怕是一孔破窑洞，挂上红灯笼，贴上红彤彤的春联，装饰上烧制的三彩作品，便能勾起人们内心深处的乡愁。

不仅如此，郭爱和还以大地作画布，花草、什物作颜料来打造乡村。9999个陶缸组成了世界上最大的陶艺装饰作品“容”，春花、夏竹、秋菊、冬雪，一切以天然修饰。爱和小镇与其说是个景区，倒不如说是一个巨大的艺术空间，人与自然成了和谐共生的存在。

“我想用艺术再造乡土文明。”郭爱和说，早在和当地政府签合同的时候，他就提出不以旅游开发、对外经营为目的，他把爱和小镇当成了自己的作品，想把这里打造成一个世界级的景观，也就是“中国乡村艺术公园”。

从2015年开始，郭爱和在这里举行中国当日艺术展，当日驻村创作、当日举行展览、当日进行抢拍、当日全款捐赠，这在当地孩子们心中种下了一颗颗美育的种子。5年来，共有350名来自国内及日本、韩国等国的艺术家捐赠作品413幅，拍卖所得善款94.8万元全部用于贫困山区适龄儿童的美育教育。

孩子们在欣赏当日艺术展作品

学校教室里，挂着孩子们的作品

当记者来到位于罗岭乡的前河小学时，孩子们正在学校院子里跟着电子屏上的舞蹈视频跳舞，虽然气温很低，但蹦蹦跳跳的孩子们脸上洋溢着快乐的笑容。这所小学有一至五年级，共有66个孩子，其中三分之一以上的孩子都是留守儿童。

今年23岁的温玉璐是学校的美术老师，她带我们来到位于学校二楼的美育教室，笑着说：“这是全校最好的教室，也是孩子们最喜欢来的地方。”教室的墙上挂着在前几届爱和小镇举办的“小手画三彩”活动中，孩子们亲手烧制的三彩作品。教室后面的铁皮柜里，摆放着各种美术教具。

“每年当日艺术展举办，都有很有名气的艺术家来学校给孩子们上课。”温玉璐说，爱和小镇曾有一个从美国留学回来的员工坚持每周来给孩子们上美术课，孩子们都很喜欢这位老师。

在和孩子们的交谈中，大家七嘴八舌地告诉记者，去年学校组织他们去洛阳研学，去了博物馆、规划馆还有大学。当问到这些地方中他们最喜欢哪个时，很多人异口同声回答是三彩艺术博物馆。在孩子眼里，也许那片五彩斑斓更接近于他们的世界。

花星台的硫华菊 记者 李砺瑾 摄

用艺术扶贫，助力建设美丽乡村

电子屏、美育画室、研学活动……这些都是用当日艺术展筹得的善款来实现的。今年10岁的张子怡是个四年级的学生，她说她在7岁时，看到姐姐去爱和小镇参加“小手画三彩”活动，画了一朵荷花，她从没有见过那么美的荷花，她也从那时候开始学习画画。可姐姐初中毕业后就出去打工了，再没画过画，她以后想当一名画家，画很多漂亮的画。

当一颗美的种子已经种下，也许需要做的就是静待它发芽、长大。2017年，洛宁县高考艺术生有45人，到2018年增加至95人，今年已经达到122人，这意味着艺术扶贫对洛宁县的孩子们起到了很好的促进作用。

如今，当地已建成6座美育教室，洛宁县86所中小学挂牌“美育教室”，爱和小镇为上戈镇及罗岭乡中小学捐赠6块大型户外电子屏，惠及7万多名中小学生。随着“艺术扶贫、教育扶贫、美育扶贫”的理念深入人心，在去年的第五届中国当日艺术展上，“美育中国”项目在爱和小镇正式启动……

郭爱和说，到2050年，乡村要实现全面振兴，如果现在对我们的孩子进行美育教育，等到他们大学毕业后回来建设的美丽乡村，一定真正植入了美的元素，是有品位、有艺术性的。我国有9亿农民，如果农民的孩子都接受了真正的美育，那美丽乡村、中国梦一定会实现，这便是他用艺术扶贫的路径和方式。

这也是一位艺术家的三彩梦、扶贫梦、中国梦。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 本版图片除署名外均为资料图片)