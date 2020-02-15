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洛阳今天晴天到多云 气温4℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-03 08:09

　　秋日暖阳人人爱，却没人喜欢秋日的干燥，截至昨日17时，洛阳过去24小时的最大相对湿度为49%，最小相对湿度只有15%，让不少人感觉鼻咽干燥发痒，忍不住要多喝几杯水。

　　截至昨日17时，我市的最低气温为6.7℃，今天最低气温会更低，预计只有4℃。珍惜眼前的暖，入冬就在不远处，据河南气象台消息，从常年入冬日期看，11月是我省大部分地区的“入冬月”，我省除豫南和豫西南在11月14日到18日入冬外，其他地区常年入冬日期都在10月31日到11月13日。当然，入冬和立冬不是一个概念，气象学上规定，连续5天日平均气温低于10℃就算进入冬天，第1天即为入冬之日。立冬属于二十四节气，立冬后虽然日照时长会继续缩短，天气逐渐趋于寒冷，但我们所处的北半球由于夏天大地所储存的热量还在散发，所以不会太冷。今年11月7日立冬，立冬有什么习俗？适宜吃什么？到时候给您讲。

　　根据最新的气象资料分析，受西南气流影响，预计今天洛阳全区晴天到多云，偏东风2级到3级，气温4℃到17℃；明天洛阳全区多云到阴天，偏南风2级到3级，气温6℃到18℃。早晚气温下降明显，怕冷的朋友清早出门记得穿厚些。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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