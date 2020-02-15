区委书记们谈如何学习贯彻党的十九届五中全会精神

连日来，洛阳各地各部门积极开展多种形式的学习，深刻领会党的十九届五中全会精神实质。接受采访的党员领导干部纷纷表示，要认真学习贯彻全会精神，以推动高质量发展为主题，真抓实干，顽强奋斗，不断实现人民对美好生活的向往。

连日来，洛阳各地各部门积极开展多种形式的学习，深刻领会党的十九届五中全会精神实质。接受采访的党员领导干部纷纷表示，要认真学习贯彻全会精神，以推动高质量发展为主题，真抓实干，顽强奋斗，不断实现人民对美好生活的向往。

全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。这让涧西区委书记温清振奋不已。“从‘一五’时期因工业建区，到改革开放产业转型，再到如今打造高质量的首创之区，贯穿涧西发展始终的正是创新！”温清表示，涧西区将紧紧围绕洛阳副中心城市建设，以“两带四街”“科创小镇”为抓手，强化创新驱动，统领经济社会发展。在推动制造业高质量发展上，按照“服务大的、培育小的、淘汰旧的、转出新的”总体思路，以新材料与智能装备科创小镇为载体，聚焦主导产业，集聚创新要素，发展总部经济，引进高端人才，着力培育科创中小企业，为辖区大企业延链补链，打造最具创新活力、最具创业激情的首创之区。在加快工业转型上，突出“两带四街”建设，重点打造洛河涧河风光带，建设路工业遗产风情街等街区，大力推进文旅融合，实现二产向三产转型。在打造外向型经济上，立足洛阳西部桥头堡的区位优势，加快打造交通枢纽工程，建设好谷水综合交通枢纽、东方红国际陆港联运中心、涧西区跨境电商产业园等重点项目，实现辐射豫西北、晋东南的门户带动作用，为推动洛阳副中心城市建设贡献涧西力量。

西工区委书记王进表示，西工区将把学习宣传贯彻全会精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务，精心编制好西工区“十四五”发展规划，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设重大机遇，加快推进转型发展高质量发展，深入实施“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，全面强化提升商务与文旅板块的融合，全面强化提升传统服务业与现代服务业的交融，形成“一区、一带、六圈、五街”服务业发展格局。着力发展临空经济，全面构建“1+4”现代产业体系。突出开放引领，积极申建B型保税物流中心和洛阳国际邮件互换站。厚植历史文化优势，做强“历史文化游”“都市商务游”“红山生态游”三大文旅板块，抓好红山小镇规划建设，着力推进文化旅游与乡村振兴深度融合。积极打造全市商务经济引领区、全域文旅发展区、最佳宜居城区、临空经济核心区及对外开放新高地，争当全市“发力都市圈”的排头兵，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献西工力量。

“老城区要想在高质量发展中实现弯道超车，最关键的就是要强化创新驱动。”老城区委书记牛刚表示，老城区将在产业体系升级上创新突破，持续深化国企改革，培育战略性新兴产业，释放古都科创园集聚效应，推动制造业“数字+”“智能+”升级；在推动文化繁荣上创新突破，大力发展老字号集聚区，持续扩大洛邑古城影响力，高标准谋划“一街游千年”丽景门至应天门区域提升改造，擦亮“古今辉映、诗和远方”的城市名片，使“老”城焕发新活力；在拓宽开放格局上创新突破，充分彰显老城在文化旅游、城市品质、绿色发展等方面的特色优势，与周边县区的错位发展、协同发展，以高水平开放集聚资源、激发活力。

“打造美丽新瀍河、发力建设副中心，是对20万瀍河人民美好生活作出的庄严承诺，也是落实全会精神的生动实践！”瀍河区委书记陈功表示，瀍河区将深刻领会全会精神实质，牢牢把握核心要义，加强组织领导，加大舆论宣传，推动全会精神进企业、进机关、进校园、进社区、进网络，真正让全会精神深入基层、家喻户晓。牢牢把握发展第一要务，坚定不移推进“123456”总体发展战略，统筹做好大城建、大产业、大民生“三篇文章”，以大党建统领社会大建设，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，打造城市复兴样板区、新旧动能转换实践区、数字经济智创引领区、国际人文交往中心特色彰显区、豫西北商贸物流枢纽、中原轨道交通先进装备制造基地，奋力开启全面建设美丽新瀍河新征程。

“当务之急是全面细致对标对表全会要求，把未来五年乃至更长一个时期的‘路线图’‘任务书’‘时间表’设计得更加科学精准有效，推动洛龙发展更上层楼！”洛龙区委书记张玉杰表示，洛龙区将把学习贯彻落实全会精神与推进副中心城市建设有机结合起来，在学深悟透中坚定方向，完善提升洛龙“十四五”时期“12366”整体工作思路，进一步优化发展布局，着力构建洛龙高新区、全市中心商务区、中部大数据产业园区、传统文化双创区和东部都市农业区五大发展片区。近期重点推进洛轴高端轴承产业园、5715光电研发中心二期等项目，实现工业延链补链；加快中部云谷、中部云创数字产业园二期等项目，推动大数据产业做大做强；培育发展楼宇经济、金融经济，加快服务业向高端化迈进；加快城中村改造，推动城市内涵式发展；加快实施南环沿线等绿化提升，擦亮洛龙绿色底色，真正用一个个具体的项目推动产业转型升级、提升城区首位度。

副市长、高新区党工委书记、管委会主任胡加彬表示，高新区将自觉承担起为国家创新发展探路、为高质量发展探路的重大责任，切实在“发展高科技，实现产业化”中践行初心使命，勇当科技创新“排头兵”和高质量发展“野战军”，努力打造创新驱动发展示范区、建设高质量发展先行区。一是着力在扩大开放上下功夫。围绕“六稳”“六保”“五提”，高标椎建设自贸区，确保综保区明年1月底前竣工，5月底前通过验收、实现封关运营；催生培育对外文化交流新业态，加速打造保税研发新高地，提升装备制造业转型升级和国际产能合作能力。二是着力在创新驱动上下功夫。叫响“周山高新”科创品牌，实施一批省“十百千”创新专项、产业集群专项和重大科技专项，推动河南先进制造行业共性技术平台建设；高效运营科技(金融)大市场全年挂牌科技成果700项以上。三是着力在“三区”融合上下功夫。按照市委“一区一源一极”定位，进一步深化“三区”体制机制改革，走好“管委会+公司”改革模式，打造好“周山高新+N”的“一区多园”平台，做好“融合”文章，统筹用好高新区自创区自贸区政策优势、体制活力，实现“三区”裂变催生的乘法效应，尽快推进高新区做大体量、完善功能、提升内涵，为洛阳副中心城市建设作出高新贡献。

伊滨区党工委书记何武周表示，伊滨作为洛阳的“明日新城”，将深入贯彻落实全会精神，准确把握新发展格局、新发展理念、新发展方式的科学内涵，坚持对标对表、看齐紧跟，确保全会精神在伊滨落地生根，形成生动实践。“十四五”时期，伊滨将以全会精神为指引，按照“创新创业新高地、伊洛山水宜居城、城乡统筹示范区”目标定位，聚焦产业高质量发展、加快“明日新城”建设、城乡统筹发展、文旅繁荣兴盛、加快生态文明建设、深化改革开放创新三力联动、办好民生实事、强化党建引领等八个方面，积极实施“产业兴区、科教强区、文旅旺区、生态美区、改革活区”战略，努力打造“活力伊滨、魅力伊滨、生态伊滨、人文伊滨、智慧伊滨、幸福伊滨”。

龙门园区党工委书记、管委会主任李金乐表示，龙门园区将自觉对标全会精神，高位思考，精耕细作，在世界遗产保护、文化内涵挖掘、历史文脉传承和文化自信焕发等方面担起应有责任，在文化繁荣兴盛上奋勇争先。一是突出保护优先，在石窟保护和生态环境治理上持续发力，加强科技保护力度，让世界文化遗产代代相传。二是讲好龙门故事，深入挖掘龙门石窟文化内涵，让龙门故事讲得更精彩、龙门声音传播得更广泛，在推动文化繁荣兴盛、坚定文化自信上展现龙门担当。三是提升新基建，加紧修编龙门园区国土空间规划等，优化5G智慧景区建设，实施“河图龙门”等数字化项目，不断增强发展新动能。四是深化文旅融合，加快推进龙门古街二期、龙门湿地等旅游基础设施建设，持续释放文旅消费活力，全力打造“诗和远方”的龙门样板，努力构建国际人文交往中心核心地和引领区。（洛报融媒记者 孙自豪）