李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开座谈会强调：认真学习贯彻党的十九届五中全会精神 把沿黄廊道建成生态廊道致富廊道幸福廊道

建设黄河生态廊道，是我市贯彻落实习近平生态文明思想，推进黄河流域生态保护和高质量发展的重要任务。2日，市委书记李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开座谈会，强调要认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，扎实推进沿黄生态廊道建设，把沿黄廊道建成生态廊道、致富廊道、幸福廊道。

建设黄河生态廊道，是我市贯彻落实习近平生态文明思想，推进黄河流域生态保护和高质量发展的重要任务。2日，市委书记李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开座谈会，强调要认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，扎实推进沿黄生态廊道建设，把沿黄廊道建成生态廊道、致富廊道、幸福廊道。

我市黄河生态廊道规划位于黄河南岸，以旅游交通为主、兼顾沿线基础交通功能，按照“先联通、后优化”的原则，主线长213公里，配建黄河“乐道”、驿站等服务设施，将有效串联孟津黄河湿地、西霞院、小浪底，新安鹰嘴山、万山湖、黛眉山等生态景观和旅游资源，不断厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色。

2日一早，李亚首先来到黄河南岸孟津与巩义交界处的沿黄生态廊道东起点，实地察看生态绿化和沿河慢行道建设情况。随后，李亚一路向西，先后前往黄河孟津西霞院段、宁嘴村段、小浪底段和新安县云水村段，登高远眺母亲河，听取黄河生态廊道植树造林、道路建设等情况汇报，实地察看工程建设进度，对绿化提升、道路路由走势等提出要求，强调要抢抓大好时节，掀起植树造林新热潮，尽快实现孟津至新安黄河南岸绿化、道路贯通。当日下午，李亚主持召开座谈会，听取我市黄河生态廊道建设进展情况，特别是当前存在问题和下步打算汇报，与会人员结合工作实际作了发言。

李亚指出，推进黄河流域生态保护和高质量发展，是党中央站位中华民族伟大复兴、区域协调发展、黄河永续发展的战略高度作出的重大战略部署。习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示。省委省政府明确提出，要把黄河生态廊道作为我省黄河流域生态保护和高质量发展的头等大事、重点任务。党的十九届五中全会，对推进生态文明建设、抓好黄河生态保护提出了新的更高要求。各级各部门要提升政治站位，增强责任信心，对标对表、不等不靠，不折不扣贯彻落实好中央、省部署要求，切实加快洛阳黄河生态廊道建设，致力把黄河打造成造福人民的幸福河。

李亚强调，要突出重点节点、分段分类施策，推动黄河生态廊道建设尽快取得成效，成为生态廊道、致富廊道、幸福廊道。要坚持规划引领，强化统筹指导，结合地形地势分段制定规划，分类做好路、林、村、水等各类专项规划，做好重要节点景观设计，更好彰显黄河洛阳段的自然风情、文化习俗，确保规划高起点、更科学、更管用。要坚持生态打底，把生态优先贯穿黄河流域生态保护和高质量发展全过程、各环节，全面掀起今冬明春国土绿化新高潮，扩大规模、加大力度、提升品质，合理确定绿化区域空间，尽快实现快速路内侧、慢行道两侧满眼翠绿；优化树种结构，科学选种生态林、经济林、景观林，合理配置乔灌花草，湿地、台地、山坡因地制宜，实现综合效益最大化；创新体制机制，发扬“右玉精神”，引进社会主体参与种植经营，充分调动群众参与绿化积极性，植管并重提高造林质量。要坚持路网拉动，按照“依托已有、部分优化、近水显水、明界划线、先通后提”原则，统筹建设沿黄快速路、慢行道，因地制宜布局黄河“乐道”，尽快实现路网环通。要坚持文化铸魂，深入挖掘文化资源，保护传承弘扬好黄河文化，更好保护固态、传承活态、发展业态，在重要节点布局一批观景点、驿站等文旅服务设施，努力讲好洛阳的“黄河故事”。要坚持提升产业，以生态保护为前提，以高质量发展为方向，严格落实规划要求，坚决摒弃高耗能高污染产业，抓好水污染、面源污染治理，着力改造提升沿黄区域传统产业、培育发展新兴产业；把生态建设与发展沟域经济、巩固脱贫攻坚、推动乡村振兴、生态旅游等结合起来，积极调整农业产业结构，大力发展林果业，适度布局生态、休闲、康养产业，实现生态效益、经济效益相得益彰。要坚持安全为要，坚持山水林田湖草沙系统治理，持续做好黄河沿岸堤坝加固，确保黄河安澜。

李亚要求，要强化指导协调，形成工作合力。要建立市级层面推进机制，市级相关领导要靠前指挥、深入一线、具体指导；各有关部门和县(区)要对标对表找准作为点，细化责任分工、克服畏难情绪，提升工作标准、坚持依法依规、积极对接衔接，处理好进度、质量和效果的关系，做好资金、土地、环保等要素保障，严格考核奖惩，树立正确导向，着力形成推动黄河生态廊道建设的强大合力。要加强党的领导，深入贯彻落实中央、省、市部署要求，克服“三种心态”，强化“三种精神”，学深悟透、把握规律，谋深谋实、先谋后动，实干重干、干出实效，以良好的政治生态环境建设高质量的黄河生态廊道。

王琰君、魏建平、王军分别参加调研及座谈会。(洛报融媒记者 李东慧)