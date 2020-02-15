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安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而映辉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-02 20:54

安思泰石塔

　　展品小档案

　　展品名称：安思泰石塔

　　年代：唐代

　　形制：石塔

　　简介：这座唐代粟特移民安思泰为纪念其亡亲建造的石塔，对于研究佛教史、民族史、古代建筑史等方面有重要作用。

　　当您从云冈石窟展厅出来，最后一个展厅是龙门石窟展厅。虽说是在家门口的展览，但龙门石窟展厅中有部分文物是首次在洛展出，这些珍贵文物的背后，有着鲜为人知的故事。其中有一座一米多高的石塔，记录着一个唐代粟特移民家族的故事。

　　这座安思泰石塔高164厘米，是唐代粟特人安思泰造的方形石塔，20世纪70年代出土于龙门地区的田野遗迹中，后来一直被龙门石窟研究院所藏。

　　该塔为楼阁式四层方塔，塔刹为宝珠形，环以山花蕉叶。仔细观察，第一层塔身正面刻尖拱坐佛龛，高24厘米，内刻阿弥陀坐像一尊，尖拱龛两侧各刻一方形附龛，各造供养像一身，头部均残，跪于龛底。第一层塔身四面均有题记。正面为造像记，其余三面则以阴刻楷书各刊题辞。因此，石塔第一次雕刻细腻，而第二层以上则略事雕凿而未行修磨，从而在整体艺术效果上显得手法简洁、古朴刚健。

安思泰石塔底层造像

　　值得关注的是，在塔基右面，刻有《安思泰浮图铭记》一篇，因为当时是武则天执政时期，所以其中序为《大周浮图铭并序》。根据其中内容，可以知道这座石塔刻于武周长安三年(703年)，功德主是安思泰，是粟特安姓来中原的移民，他为自己的“七世先亡”建造了这座石塔。根据他在龙门造此石塔并刊经的行为，说明当时洛阳一带东迁的粟特人多有皈依佛教者，这与龙门石窟所见诸多粟特造像吻合。

　　功德主安思泰所姓“安”，是“昭武九姓”之一。“昭武九姓”包括康、安、曹、石、米、何、火寻、戊地、史这九姓，是指中国南北朝、隋、唐时期对从中亚粟特地区来到中原的粟特人或其后裔10多个小国的泛称，其王均以昭武为姓。

　　粟特安氏原本信仰的是故乡的祆教，但包括安葬于龙门附近的六胡州“大首领”安菩在内，粟特诸胡中有很多在龙门这一佛教圣地开窟造像，也说明当时龙门地区佛教文化繁盛。

　　张乃翥在《龙门石窟与西域文明》中提到，在魏唐时代龙门石窟长达数百年的营造过程中，以北方诸胡民族——这一善于以马上生活为迁徙方式的人文群体——包括当时匈奴、鲜卑、粟特、羌、突厥、回鹘等众多部落成员，都直接参与了龙门石窟佛教造像艺术的各期工程。这些得交通方式之便利与西域文明保持密切关系的部落成员，为东西方社会文明架起了一座沟通往来的桥梁。

　　中原文化浸润外来文明的意趣，也可以从《安思泰浮图铭记》的遣词中窥见一二。其中提到的“蒿里”“风树”“埏埴”等均有典故，“蓼莪”一词出自《诗经·小雅》，表达对双亲养育之恩的哀悼。作为一篇哀悼亡亲的发愿文字，安思泰以一粟特移民对汉地文献掌握如此娴熟，也是唐代西域与汉地传统文化融合的又一体现。

　　千里广漠，悠悠驼铃，丝绸之路让中西方“民相亲、心相通”，而这座安思泰石塔，可谓朝露一珠而映辉。（洛报融媒记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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