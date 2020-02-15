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洛阳公安机关与环保部门联合执法 严厉打击环境违法犯罪行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-02 19:37

　　根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室安排，近日，洛阳公安机关与环保部门成立环保公安联合执法队伍，在全市范围内开展秋冬季环保公安联合执法专项行动，全面加强生态环境保护，坚决打好打赢收官之年大气污染防治攻坚战。

　　此次专项行动将持续到2021年3月15日。其间，将深化公安机关和环保部门协作配合，严厉打击环境违法犯罪行为，进一步规范涉嫌环境违法犯罪案件的调查处理和移送程序，全面建立权责一致、规范有序、密切配合、高效联动的环保公安联合执法协作机制，集中解决一批严重污染环境、群众反映强烈的突出问题。

　　根据部署，联合执法队伍将严厉查处企业环境违法犯罪行为，并依法依规从严从快从重查处。具体包括：重污染天气预警管控期间违反管控要求未落实应急减排措施、超标排放涉气污染物的行为；建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的行为；未取得污染物排放许可证，被责令停止排污，拒不执行的行为；通过暗管、旁路等逃避监管违法排放污染物的行为；通过篡改、伪造监测数据、不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物的行为；黄河干、支流违法超标排放废水，非法倾倒危险废物，非法采砂等破坏黄河流域生态环境的行为；以及法律、法规规定的其他环境违法犯罪行为。

　　另外，对于纳入重污染天气应急减排清单的工业企业，对污染物排放不能稳定达标、环保手续不完善、列入“散乱污”整治不到位的企业，将实施停产整治。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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