洛阳近半数义务教育学校开展午餐和课后延时托管服务

今日，洛报融媒记者从全市中小学课后服务工作通气会上获悉，截至目前，洛阳全市开展午餐和课后延时托管服务的学校有543个，占全市义务教育学校总数的46.6%。

今日，洛报融媒记者从全市中小学课后服务工作通气会上获悉，截至目前，洛阳全市开展午餐和课后延时托管服务的学校有543个，占全市义务教育学校总数的46.6%。

为中小学生提供午餐和课后延时托管服务，是促进学生健康成长、解决家长后顾之忧的重要举措，是惠及人民群众的民生工程。今年7月，洛阳市教育局联合洛阳市发展改革委等7部门制定了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》。截至目前，在全市1165个义务教育学校中，开展午餐和课后延时托管服务的学校有543个，占全市学校总数的46.6%；参与午餐和课后延时托管服务的学生有217607人，占全市在校生总数894202人的24.3%；参与午餐和课后延时托管服务的教师有14723人，占全市教师总数54723人的26.9%。

下一步，洛阳市教育局将统筹考虑城乡差异、学段差异、地域差异等因素，因地制宜、试点先行、以点带面，切实从统筹师资、用活政策、保障经费、健全机制、强化监督等方面发力，积极探索实施课后服务新模式，着力提升群众教育获得感。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 王三河 李灿辉 文/图）