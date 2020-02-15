洛阳市公开征集2021年重点民生实事

今日，洛阳市发布公告，启动2021年市重点民生实事的公开征集工作，邀请广大群众重点围绕涉及切身利益的民生问题，提出意见建议，推动全市经济社会发展和民生持续改善。

今日，洛阳市发布公告，启动2021年市重点民生实事的公开征集工作，邀请广大群众重点围绕涉及切身利益的民生问题，提出意见建议，推动全市经济社会发展和民生持续改善。

征集时间：即日起至11月20日。

征集内容：重点包括脱贫攻坚、就业创业、环境保护、社会保障、教育、医疗卫生、文化惠民、交通出行、城乡住房、旅游发展、健康养老、社会救济、社会治理、法律援助、食品安全、公共安全以及其他民生领域的事项。

征集要求：体现普惠性。围绕群众所急、所需、所盼，重点征集“衣食住行教医保”等与群众生产生活密切相关、受惠面广的项目，尽量反映群众最关心、最直接、最现实、最迫切需要解决的问题。

注重实效性。聚焦多数人受益的事项，尽可能带有全局意义、受益面广。特别是近几年已实施的市重点民生实事、有必要继续列入明年民生实事的，请提出意见建议。

确保可行性。充分考虑洛阳实际和发展需求，按照“尽力而为、量力而行、循序渐进”的原则，突出实效导向，聚焦让群众看得见、摸得着、感受得到的事，具有可操作性，能够当年完成、当年见效。

参与方式：可直接发送建议至电子邮箱lymssszj2021@163.com。（洛报融媒记者 赵硕）