“一夜西风萧瑟，满地落叶如金。”这个时节，正是嵩县白河镇下寺村的千年古银杏林最美的时候。

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“一夜西风萧瑟，满地落叶如金。”这个时节，正是嵩县白河镇下寺村的千年古银杏林最美的时候。

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白河镇位于嵩县南部山区，距县城88公里，是全市最偏远的一个山区镇，素有“洛阳南极”之称。独特的气候和地理位置不仅造就了这里优美的自然环境，还很好地保存了其原始生态风貌。

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这里不仅有千年古刹云岩寺，成片的千年银杏树也在深秋呈现出满目金黄的景象。在以下寺村为中心的方圆5公里内，完整地保存着蔚为壮观的古银杏林，成熟的果实散落一地，原生态的豫西古民居掩映其中，景色宜人。

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白河镇现存500年以上的古银杏树413棵，其中千年以上的古银杏树237棵。最大的一棵古树树龄2300余年，树高36米，树围达7.5米。其中雌雄同株1株，黑银杏4株，甜银杏1株。

2007年7月8日，云岩寺因为有67株千年古银杏树，“以古寺庙内千年银杏树最多”列入吉尼斯世界纪录。

2012年10月，白河镇被授予“中国银杏之乡”称号。

2018年11月，白河镇被中国林学会授予“中国最美银杏文化小镇”称号。

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过去，因地处偏远、交通不便，云岩寺悠久的历史文化、千年古银杏林等美景不为人知；近几年，下寺村银杏树的漫天金黄多次出现在媒体和驴友的照片中，这里已成为市民和游客向往的旅游目的地。

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银杏树又名白果树，生长较慢，寿命极长，具有欣赏、经济、药用价值。在自然条件下从栽种到结银杏果要20多年，40年后才能大量结果，因此别名“公孙树”，有“公种而孙得食”的含义。银杏树是第四纪冰川运动后遗留下来的最古老的裸子植物，是世界上十分珍贵的树种之一，是植物界中的“活化石”。