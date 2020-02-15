中国围棋之乡联赛小组赛线上收枰 洛阳队冲出“死亡之组”

10月31日，2020“衢州有礼·运动柯城”中国围棋之乡联赛小组赛在线上进行了最后3轮比赛，洛阳队最终以A组第三名的成绩获得出线权，入围总决赛。

女将岳佳妍六战全胜

10月31日，2020“衢州有礼·运动柯城”中国围棋之乡联赛小组赛在线上进行了最后3轮比赛，洛阳队最终以A组第三名的成绩获得出线权，入围总决赛。

中国围棋之乡联赛第一阶段将全部55个围棋之乡分为5个组，每组11支队伍，共进行6轮积分编排制比赛，每组前3名获得出线权。洛阳队所在的A组被棋友们称为“死亡之组”，除了阵容豪华的洛阳队，还有首届总冠军山东青岛队和强手云集的南京江宁队，浙江的嵊州队、慈溪队和广东潮州队也都实力不俗。

在前3轮比赛中，洛阳队以两个4∶1连胜浙江丽水队和浙江嵊州队，以1∶4负于南京江宁队。在10月31日进行的比赛中，洛阳队先以5∶0干净利落地战胜了河北景县队，但接下来在和山东青岛队的较量中遗憾地以2∶3告负，其中洛阳队有两盘棋都是在很大的优势下被对手逆转的，非常可惜。最后一轮，洛阳队必须获胜，而且要尽量大比分获胜才能掌握出线的主动权。压力之下，洛阳队队员充分发挥了水平，以5∶0横扫浙江慈溪队。最终洛阳队以4胜2负小组第三名的成绩获得出线权，女将岳佳妍6战全胜，为本队的出线立下头功。

南京江宁队和青岛队分获本组第一名和第二名。第二阶段总决赛预计11月中旬进行，比赛方式和比赛地点尚未最终敲定。总决赛采用单败淘汰制，直至决出冠军。

洛阳队参加了以往全部4届比赛，都获得小组出线权，并在2017年获得总冠军。（记者 周中全 通讯员 涂晓洛 文/图）