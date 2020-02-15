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帮老年人跨越“数字鸿沟”　需要全社会共同努力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:33

　　日前，本报报道了一些老年人遭遇“数字鸿沟”，因不会使用智能手机等终端设备而生活不便的现状。连日来，记者走访了解到，社会各界正通过各种方式，帮助老年人融入数字化时代，享受智能便捷生活。（>>>老年人如何迈过数字化这道坎儿？听听业内人士怎么说

　　开展线上线下培训，教老年人使用智能手机

　　“如果在外边上网，可以点击‘移动数据’，如果在家上网，可以点击‘WLAN’。”10月30日上午，在中国移动洛阳分公司金城寨街营业厅里，工作人员指导李女士使用智能手机上网。李女士今年55岁，来该营业厅办理业务。她不太会用智能手机，工作人员就手把手教她下载使用微信、注册和使用“洛康码”。

　　中国移动洛阳分公司市场渠道中心主任白翔说，社会智能化水平的日趋提升，给人们的生活带来了诸多便利，不过对老年人来说，需要一个适应的过程。目前该公司正在开展“让手机成为更好陪伴”主题公益活动，采取线上与线下培训的方式，指导老年人使用智能手机，操作微信、支付宝等较为常用的软件。该活动将持续到年底，目的是帮助老年人融入数字化时代，消除被科技隔离的孤立感，享受智能便捷的生活。

　　老年人完不成的认证审核，社区工作人员代办

　　涧西区长安路办事处青岛路二社区约有1.3万名居民，其中60周岁以上的占了一半。社区相关负责人说，该社区的老人多为厂矿退休职工，老龄化比较严重，他们在工作中发现，不会使用智能手机的老人不在少数，有些甚至连手机都没有。

　　“我们开展过培训，教老人使用智能手机。”该负责人说，不过，仍有部分高龄老人不会操作智能手机，他们遇到困难时就向社区工作人员求助。比如，眼下敬老卡的年审工作正在进行，老人其实可以足不出户使用手机完成年审，但有些老人不会操作，就把敬老卡交到社区，让社区工作人员代为办理。目前，该社区的工作人员已收到300多位老人的敬老卡。

　　记者发现，为帮助孤寡老人与行动不便的老人，不少社区都推出了代办跑腿服务。比如，涧西区郑州路办事处华源社区推出了“公共服务上门代办”服务，开设了养老待遇资格认证、残疾人服务、空巢和独居老人服务等，极大方便了社区居民。

　　智慧养老是发展方向，需要持之以恒久久为功

　　洛龙区老龄服务中心主任王晓丽说，帮助老年人融入数字化时代，我市一直在努力。目前，我市服务老年人的“乐养居”，服务标准提升为‘十助二护’(助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和护理、巡护)，并拓展基础性养老服务功能和互联网、物联网、人工智能等智慧养老服务功能。其中，智慧养老是今后发展方向。

　　王晓丽说，洛龙区去年建成了养老服务信息平台，该平台通过大数据与信息的资源共享，实现高龄津贴发放数据统计、老人信息管理等功能。此外，一些独居老人或留守老人在家遇到紧急情况需要向外界求助时，可通过按智能手环上的求助按钮，将求助信息反馈至养老服务信息平台上，后台工作人员能在第一时间知悉该信息，并立刻通知相关人员到场救援。

　　王晓丽说，我市的智慧养老事业尚处于探索阶段，帮助老年人融入数字化时代，需要全社会共同努力，并持之以恒、久久为功。(记者 魏巍)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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