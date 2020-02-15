洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳3名公交驾驶员在省内职业竞赛中取得优异成绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:30

　　顶尖公交驾驶员考“科二”是怎样一种体验？这可不是普通的科目二考试，而是要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，用时还不能超过3分钟。近日，河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛在郑州市举办，我市参赛的3名驾驶员取得优异成绩。

　　开展职业技能竞赛旨在培养交通领域的高技能人才，引导全省交通运输行业广大职工钻研业务，营造尊重技能、尊重劳动的良好氛围。市公交集团相关负责人介绍，全省16个省辖市的48名公交驾驶员参加了本次竞赛，我市参赛的是该集团一分公司驾驶员王宽国、二分公司驾驶员董亚彬、四分公司驾驶员于俊国。其中，王宽国、董亚彬均获得一等奖，于俊国获得三等奖。

　　昨日，记者联系上了这3名优秀的公交驾驶员，听他们讲述这次别样的“驾考”体验。

　　47岁的王宽国开车近30年，他说：“竞赛用车是10.5米长的纯电动新能源车，跟大家平时坐的公交车相似，但竞赛跟我们平时开车完全不一样。来参赛的都是高手，竞赛项目难度很大。”

　　本次竞赛分为理论知识考试和技能操作考试两个部分，其中技能操作考试包含单边桥、连续3次通过限宽门、窄路掉头、连续通过障碍、通过起伏路面、靶心定点停车等。

　　50岁的于俊国补充说，在竞赛过程中，驾驶员要兼顾车辆平稳运行和节能。车头前方放置有量杯，如果里面的水洒了出来，也要扣分。此外，还有专门的仪器监测耗电量。为了降低外界影响，参赛车辆要完全关闭门窗，空调温度设置为24℃，风速为中挡风速。

　　在技能操作考试也就是“路考”中，3名驾驶员一致认为，最难的一项是S弯。驾驶员要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，行驶过程中车轮不能压线、车身不能蹭杆，而且要在3分钟内完成。很多参赛的驾驶员在这一项目上没有拿到分数。

　　比赛当天，33岁的董亚彬用时2分59秒完成了这一项目，惊险过关。他说：“再晚1秒，整个项目就都不计分了。”

　　于俊国说：“成绩固然重要，但对于我们公交驾驶员来说，更重要的是在日常工作中练好技术，让乘客们舒心乘车。”（记者 郭飞飞 通讯员 赵承）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳孟津再添好去处！班超纪念馆提升...
  • 等了一整年，就为了到洛阳这里看银杏...
  • 瀍河区6个重大项目集中开工 件件关乎...
  • 围挡设置别“任性” 洛阳将对占用城市...
  • 厚载门遗址夯土模拟展示工程完工
  • 一手拿钥匙，一手领“房本”！洛阳新...
  • 洛阳理工学院银杏落叶暂不打扫 只为留...
  • 洛阳着力改善生态环境质量 擦亮副中心...
  • 燃气表“服役”满10年必须更换 用户...
  • 洛阳市普通公路实施“路长制” 盯紧这...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月30日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    多彩非遗 薪火相传
    洛阳市残联为特殊教育...
    宜阳县武坟村的“土疙...
    老城区中沟社区：“乐...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    层林尽染

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605