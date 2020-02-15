洛阳3名公交驾驶员在省内职业竞赛中取得优异成绩

顶尖公交驾驶员考“科二”是怎样一种体验？这可不是普通的科目二考试，而是要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，用时还不能超过3分钟。近日，河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛在郑州市举办，我市参赛的3名驾驶员取得优异成绩。

顶尖公交驾驶员考“科二”是怎样一种体验？这可不是普通的科目二考试，而是要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，用时还不能超过3分钟。近日，河南省城市公交驾驶员职业技能竞赛在郑州市举办，我市参赛的3名驾驶员取得优异成绩。

开展职业技能竞赛旨在培养交通领域的高技能人才，引导全省交通运输行业广大职工钻研业务，营造尊重技能、尊重劳动的良好氛围。市公交集团相关负责人介绍，全省16个省辖市的48名公交驾驶员参加了本次竞赛，我市参赛的是该集团一分公司驾驶员王宽国、二分公司驾驶员董亚彬、四分公司驾驶员于俊国。其中，王宽国、董亚彬均获得一等奖，于俊国获得三等奖。

昨日，记者联系上了这3名优秀的公交驾驶员，听他们讲述这次别样的“驾考”体验。

47岁的王宽国开车近30年，他说：“竞赛用车是10.5米长的纯电动新能源车，跟大家平时坐的公交车相似，但竞赛跟我们平时开车完全不一样。来参赛的都是高手，竞赛项目难度很大。”

本次竞赛分为理论知识考试和技能操作考试两个部分，其中技能操作考试包含单边桥、连续3次通过限宽门、窄路掉头、连续通过障碍、通过起伏路面、靶心定点停车等。

50岁的于俊国补充说，在竞赛过程中，驾驶员要兼顾车辆平稳运行和节能。车头前方放置有量杯，如果里面的水洒了出来，也要扣分。此外，还有专门的仪器监测耗电量。为了降低外界影响，参赛车辆要完全关闭门窗，空调温度设置为24℃，风速为中挡风速。

在技能操作考试也就是“路考”中，3名驾驶员一致认为，最难的一项是S弯。驾驶员要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，行驶过程中车轮不能压线、车身不能蹭杆，而且要在3分钟内完成。很多参赛的驾驶员在这一项目上没有拿到分数。

比赛当天，33岁的董亚彬用时2分59秒完成了这一项目，惊险过关。他说：“再晚1秒，整个项目就都不计分了。”

于俊国说：“成绩固然重要，但对于我们公交驾驶员来说，更重要的是在日常工作中练好技术，让乘客们舒心乘车。”（记者 郭飞飞 通讯员 赵承）