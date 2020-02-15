全国人口普查入户登记工作正式启动 洛阳约3.5万名普查员将入户登记

昨日，第七次全国人口普查入户登记工作正式启动，我市约3.5万名普查员将逐门逐户、逐人逐项进行人口普查登记，整个登记工作将持续到12月10日。其间，当普查员敲您的家门时，希望您能配合，提供真实准确的数据。

昨日，第七次全国人口普查入户登记工作正式启动，我市约3.5万名普查员将逐门逐户、逐人逐项进行人口普查登记，整个登记工作将持续到12月10日。其间，当普查员敲您的家门时，希望您能配合，提供真实准确的数据。

普查谁

在我市居住的外籍人员也属于普查对象

本次人口普查的对象有哪些？市统计局相关负责人介绍，本次人口普查的标准时点是2020年11月1日零时，普查对象是普查标准时点在洛阳市行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我市、现在市外居住的自然人，无论是大陆(内地)居民、港澳台居民还是外籍人员，原则上都属于人口普查对象。因出差、旅游等在我市行政区域内短期停留的人员，不属于人口普查对象。

本次人口普查采用以户为单位进行登记的方法，按现住地进行登记，户分为家庭户和集体户，集体户以一个住房单元为一户进行普查登记，每个人必须在现住地进行登记。需要提醒的是，如果现住地和户口登记地不同，在户口登记地也要登记相应信息。

查什么

既要“查人”也要“查房”

本次人口普查主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等。为提高普查数据质量，本次人口普查将首次采集普查对象的身份证号码，同时既要“查人”也要“查房”。

根据不同的普查对象和普查内容，本次人口普查共有4种表。

一是普查短表，由住户(不包括港澳台居民和外籍人员)填报，内容包括住户及居住人口的基本状况。

二是普查长表，根据国务院人普办在全部居户(不包括港澳台居民和外籍人员)中抽取10%的住户清单，普查员再次入户实地询问，登记普查长表信息，内容包括普查短表所有项目和人口的经济活动、婚姻生育和住房等情况。

三是港澳台居民和外籍人员普查表，主要反映人口基本状况及入境目的、居住时间、身份和国籍、就业情况等。

四是死亡人口调查表，由2019年11月1日至2020年10月31日有死亡人口的住户填报，主要涉及死亡人口的基本信息。

怎么查

电子化方式开展普查登记

昨日上午，记者跟随普查员来到洛龙区银润·中央广场小区一户居民家中，进行入户登记。普查员在询问了户主姓名、常住人口数量、户籍情况等大致情况后，将摸底信息录入电子采集设备，经住户再次确认后，将这些信息进行加密处理，实时上传至第七次全国人口普查数据采集处理中心。

市统计局相关负责人介绍，相比以前的纸质表格填写，本次人口普查采用电子采集设备(平板电脑或智能手机)登记，登记后实时直接上报数据，这样可以减少中间环节，提高工作效率。

为了方便大家填报普查信息，本次普查增加了普查对象自主填报的方式。居民可以使用移动终端扫由普查员现场实时生成的二维码，自行填报个人和家庭信息。选择自主填报的居民应在11月5日前完成信息填报，如果没有完成，普查员将入户登记。

咋配合

提前准备证件节省时间

为了使登记内容更加准确，在普查员入户登记前，居民可准备好登记的参考资料，如户口簿、身份证、结婚证等证件，提前了解外出家庭成员的现居住地址等信息，等待普查员上门登记。此外，居民也可主动与普查员预约入户登记时间。

在人口普查过程中，如果家中无人，请您主动联系所在地社区和普查员。如果多次登门您都不在家，普查员会通过多种方式联系您，请您积极配合人口普查工作，不要错过本次人口普查。

如何用

为多领域提供信息支撑

人口普查涉及每一个人、每一个家庭，为国家制定政策提供重要的统计信息支撑。普查后的数据会用于哪些方面？这些数据与居民的日常生活有何关联？

“这些问题可以从宏观和微观两个方面来看。”市统计局相关负责人说，宏观层面，今年是“十三五”收官、“十四五”即将到来的关键节点，人口普查将查清人口总量，反映人口发展变化的规律；查清人口的分布，明确人口结构演变；反映人口变迁和人力资源状况，为“十四五”期间的城市布局、经济发展、民生改善等重大决策提供支撑。

微观层面，我们生活的城市需要建多少所小学？建在哪里才能满足入学需求？布局多少公共交通设施才能让公众高效出行？新增多少养老机构，才能在多年后让老人老有所养？这些与每个人息息相关的问题都离不开人口普查统计的支撑。

保隐私

人口普查信息将严格保密

有些居民可能担心自己的隐私被泄露出去。这种顾虑是不必要的。《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》在保护人口普查对象权利方面都有严格规定。

第一是对人口普查对象提供的资料，要严格依法予以保密。普查员在开展普查工作前，人口普查机构将与普查指导员、普查员签订保密承诺书，要求他们必须严格履行保密义务，否则将承担相应的法律责任。

第二是人口普查中获得的能够识别或者推断单个普查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，也不能用于普查以外的目的，尤其不能作为对人口普查对象做出处罚等具体行政行为的依据。对任何泄露或向他人提供单个普查对象资料的行为，将依法追究法律责任。(记者 戚帅华 通讯员 冯琳)