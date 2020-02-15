涧西区重庆路街道：小区挨个看 现场为“治理”打分

10月30日一大早，一辆大巴稳稳地停在涧西区秦岭二区前，28名乘客陆续下车。一名等候的女子快步上前迎接大家，随即拿起话筒介绍小区情况。

10月30日一大早，一辆大巴稳稳地停在涧西区秦岭二区前，28名乘客陆续下车。一名等候的女子快步上前迎接大家，随即拿起话筒介绍小区情况。

她是涧西区重庆路街道谷东社区党委书记戚惠平。当天，该街道举行党建引领小区治理观摩推进会，组织街道、社区、物业公司负责人，先后到谷东社区秦岭二区、重一社区矿谷新村、重二社区一号南街坊、重三社区零号院等4个小区现场观摩、打分。

“无垃圾箱扣5分”“存在垃圾死角一处扣2分”“车辆乱停乱放发现一处扣2分”……一进小区，每个观摩人员都领到了一张评分表，上边罗列了16项问题，打分标准相当“苛刻”——矛头直指环境卫生和车辆摆放问题，看中细节；满分100分，扣完为止。

“垃圾清运不彻底”“这个广场不小，居民活动场地有保证”……观摩人员边走边看，时而相互交流，时而低头打分。

一走进重二社区一号南街坊，观摩人员不约而同地点赞：干净、硬化到位、车辆摆放整齐、柏油路又平又宽。

一号南街坊始建于1954年，是中信重工公司家属区，现有常住居民1023户。近年，在社区党委引领下，该小区涌现出9位“红色楼栋长”、6支志愿服务队。文明城市创建期间，该小区组织志愿活动30余次，涉及硬件设施改造、环境卫生整治等，收效甚大。

“一号南街坊97分，零号院93分，矿谷新村92分，秦岭二区90分。”室内总结会上，评比结果一公布，现场气氛凝重起来。

社区党委书记代表李亚娟先开腔：“垃圾堆积、飞线充电、车辆乱停乱放问题是老旧小区的通病。这次观摩大家有目共睹，有改善但还需提升。”

重三社区党员居民马富升发言：“居住环境改善了，办事处也很贴心地装了休息座椅和共享晾衣架，但装修垃圾不及时清理和不文明养宠物现象仍然存在。”

重庆路街道党工委书记符强说：“文明城市创建成果来之不易，巩固工作任重道远。治理小区不能热一阵凉一阵。这次是‘月观摩’的开始，要形成常态机制。”

问题就是导向，集思才能广益。会议结束了，大家都憋着一股劲，要回到各自的岗位上，把小区治理得更好。（记者 赵硕）