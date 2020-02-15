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俩人跳水救人遇轻生女子反抗 人救上岸后累得筋疲力尽
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:26

俩人将轻生女子救出

　　“我们营救轻生女子时，对方很不配合，幸亏事发水域的水不深。”昨日，热心市民徐学斌说，一名女子跳河轻生，他与一名男子来不及脱衣服就下水救人，不料遇到对方反抗，好在他们成功将人救出。

　　徐学斌是伊滨区实验中学的教师，家在偃师市区。10月31日早上，他与朋友到偃师市槐新路附近的洛河边跑步，在观景台做拉伸运动时，一名身穿黑色棉衣的女子引起他的注意。“那名女子站在观景台护栏外，背对着河。”徐学斌说，他正对女子的异常举动表示不解时，接下来的一幕让他大惊失色，只听扑通一声，那名女子跳进河里。

　　观景台离水面约4米高，徐学斌大声呼救，在附近健身的一名男子衣服都没顾上脱，直接跳下水，他也跟着跳下水救人，水淹到其胸口处。俩人靠近落水女子，对方极不配合，一直挣扎，他们相互配合将人拉上了岸，身上的衣服不仅湿透，也累得筋疲力尽。

　　徐学斌说，轻生女子的情绪依然很激动，叫嚷着不想活了，他们在一旁好言相劝。其间，他的朋友拨打110报警。民警到达现场后，他们初步了解到该女子或因与家人闹矛盾一时想不开，才跳河轻生。他们将轻生女子交给民警后，赶紧回家换衣服。（记者 魏巍/文 通讯员 陈爱松/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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