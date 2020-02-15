燃气表“服役”满10年必须更换 用户不用承担更换费用

近日，市民张先生反映，他家里的燃气表将被更换为新式燃气表，而他因为不熟悉网络缴费，更倾向于使用原来的老式卡表。为此，记者联系洛阳新奥华油燃气有限公司进行采访。

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近日，市民张先生反映，他家里的燃气表将被更换为新式燃气表，而他因为不熟悉网络缴费，更倾向于使用原来的老式卡表。为此，记者联系洛阳新奥华油燃气有限公司进行采访。

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“我今年68岁，平时一个人生活，已习惯用卡买气。前不久，我接到通知，家中燃气表使用期限达到10年，要更换为新式燃气表。”张先生说，他年龄大了，如果使用新式燃气表，网上缴费很不方便，而且他是在2015年入住小区的，燃气表实际使用时间仅5年。

所跑单位

洛阳新奥华油燃气有限公司(简称新奥燃气)

跑腿经历

新奥燃气工作人员说，根据我国计量检定规程要求，以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年，超过规定使用期限的必须报废，更换新燃气表。这里的使用期限是从燃气表的出厂日期算起，而非实际使用时间。张先生家的燃气表为膜式表，在出厂及后续使用过程中，表内皮膜会逐渐老化，到期如不更换，存在燃气泄漏风险，建议他尽快更换。此外，燃气表更换费用由新奥燃气承担，用户无须承担任何费用。

近年，燃气表产品技术飞速发展。目前，我市更换的新式燃气表，可通过网络回传燃气用量，具有阶梯计费等功能，对我市燃气市场需求量及采购量提供了有效的数据支撑，老式卡表将被逐步替换并淘汰。

关于新式燃气表的缴费问题，新式燃气表相关使用数据已实现远程传输，用户无须持卡购气，可在线通过支付宝、“e城e家”平台缴费。若老年人不熟悉网上缴费流程，工作人员可提供上门服务，老年人也可凭户号到营业厅用现金缴费。此外，凭户号等信息，老年人的亲属等也可代为网上缴费。

跑腿结果

张先生表示，他已清楚相关规定。(记者 郭飞飞 通讯员 元方 王丽)