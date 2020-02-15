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“五华洞”中七立佛 “走出”云冈到洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:16

　　展品小档案

　　●展品名称：云冈石窟第13窟七立佛复制品

　　●年代：北魏

　　●形制：雕像

　　●简介：出自云冈石窟“五华洞”之一第13窟的七立佛，通体彩绘，十分华丽

　　当您来到洛阳博物馆二楼，在三大石窟联展的云冈石窟展厅，最先吸引您眼球的也许是展厅正中的七立佛。这七尊立佛通体彩绘，矗立在展厅中格外引人注目。这是云冈石窟第13窟南壁七立佛的原比例复制品，是首次在洛阳展出。

　　只见这七尊立佛都褒衣博带，立于莲花座上，大小、服饰甚至连手势都基本一样，十分壮观，具有典型的北魏造像风格。

　　云冈石窟研究院讲解员高娜说，这七尊立佛来自云冈石窟第13窟，云冈石窟第9窟至13窟俗称“五华洞”，这些洞窟因清代重施彩绘异常华丽、色彩斑斓而得名。

　　“五华洞”是云冈石窟中期开凿的洞窟，这也是云冈石窟雕凿的鼎盛阶段，时间在北魏迁都洛阳之前的孝文帝时期。到孝文帝迁都前，皇家营造的所有大窟大像均已完成。

　　高娜介绍，出于对洞窟的保护，第11窟至第13窟平时轮流开放，因此即使大家到了云冈石窟，也不一定能全部欣赏到这些精美的造像。不过，数字技术让这一遗憾得到了弥补。通过最新的3D打印技术将7尊立佛打印出来，每尊立佛由8块约80厘米×80厘米的模块拼接而成，方便运输和组装。打印采用的材料是一种叫PLA的高分子材料，具有耐潮湿、阻燃、防腐、防水等性能，还是一种环保型塑料，主要成分是淀粉。

　　此前，云冈石窟研究院院长张焯在接受采访时介绍，近年来，云冈石窟研究院与多家高校及科研院所合作，为云冈石窟建起了三维的“数字档案”。其中融保护、研究、管理、展示为一体的数字化平台不仅可以让人们对石窟目前的状况悉数了解，还可以把握文物若干年后的形态变化。对文物进行3D打印，可以让这些不可移动文物“走出”洞窟，来到更多人面前。

　　看完了七立佛，您还可以看看展厅内那尊硕大的佛首，这是云冈石窟第20窟释迦坐佛佛首的复制品，原佛首有5米多高，这次展出的3D打印佛首有2米多高，同样让人十分震撼。(记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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