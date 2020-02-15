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瀍东污水处理厂二期项目进入调试阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-02 08:28

生化池曝气检测

　　硕大的生化池中，数千个曝气盘整齐排列，气体源源不断地从小孔中升腾出来……10月30日，在位于瀍河区九都路与安居路交叉口向东200米处的瀍东污水处理厂二期扩建工程项目建设现场，生化池顺利完成曝气检测。

　　看到这一幕，项目负责人北控(洛阳)水务发展有限公司(简称北控水务)项目管理部部长王珂激动不已。这标志着该项目已按照原定计划时间具备通水条件，进入调试阶段，完成了看似“不可能完成的任务”。

　　瀍东污水处理厂总规划日处理污水30万吨，一期项目于2007年投用运行，设计日处理污水20万吨，污水经处理后直接排入洛河。由于一期项目已不能满足需求，去年7月二期项目正式开工建设，设计日污水处理能力5万吨，出水水质符合地表水准V类标准。

粗格栅设备调试

　　受扬尘管控、疫情防控等多种原因影响，工程一度停工。到今年3月项目再次开工时，工期只剩下一半，加上施工场地异常狭小，无法进行交叉施工等，让有着十余年施工经验的王珂一度认为：“这是不可能完成的任务。”

　　能否按照原定计划推进二期项目建设，直接影响着排入洛河水的水质，也关系着黄河流域生态保护。既定任务不等人，必须限期推进、限期完成。

　　为保证如期保质完成建设任务，项目主管单位市城市管理局高度重视、极力推进，局领导每周都到现场进行进度督导，更派出两名工作人员进驻工地，与施工方同吃同住同开会，确保项目建设中出现任何问题都能及时得到处理，全力以赴为项目建设扫清障碍。

鸟瞰二期项目

　　项目建设方北控水务在项目部张贴施工图，倒排工期表，对图作战、加压推进，采取各种经济、技术措施，24小时施工，全面加快项目建设进度，最终按照原定计划在10月30日具备了通水条件，为项目全面建成运行奠定了坚实的基础。

　　二期项目不仅提升了瀍东污水处理厂的总处理能力，还进一步提高了出水水质净化标准，是我市目前处理技术最先进、处理标准最高的污水处理项目。

　　市城市管理局相关负责人介绍，目前我市市区范围内污水处理厂日污水处理能力为75万吨，瀍东污水处理厂二期扩建工程建成投用后，我市日污水处理能力将达到80万吨。随着市政建设的不断完善、污水管网的不断接入，我市将实现市区范围内污水“应收尽收”，对改善洛河水质、维护生态平衡、促进经济发展具有重要意义。(记者 孙小蕊 通讯员 王建兵 胡惠娟/文 记者 梅占国/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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