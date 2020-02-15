男子在微信小程序上领养宠物 掉进陷阱被骗1.5万余元

只交几百元运费，就能免费领养宠物？前不久，市民刘先生想通过微信小程序免费领养一只柯基犬，然而宠物没领养到，自己反被骗1.5万余元。

刘先生与“客服”的网上对话截图(网络截图)

只交几百元运费，就能免费领养宠物？前不久，市民刘先生想通过微信小程序免费领养一只柯基犬，然而宠物没领养到，自己反被骗1.5万余元。

对此，市反诈中心提醒，此类骗局花样翻新，大家要擦亮眼睛，警惕一些链接与二维码。

他在网上免费领养宠物，不料被骗1.5万余元

9月22日晚，刘先生用手机浏览宜阳当地一贴吧时，看到一则免费领养宠物的帖子。根据帖子上的提示，他在微信上搜索某个领养宠物的小程序。“小程序里有不少猫和狗的照片。”刘先生说，操作界面提醒每人只能免费领养一只宠物，他对一张照片上的柯基犬动心了。

刘先生选定要领养的宠物后，就通过在线“客服”咨询如何办理领养手续。“客服”告诉他，领养宠物是免费的，不过需要收养人交150元运费与450元保证金，宠物24小时内送到收养人家，保证金事后会退还。

随后，刘先生根据“客服”发来的物流公司链接，查询到相关物流订单。他便通过网银向对方指定的银行账户转过去600元，对方的套路也从此开始。

对方以金额不对需要再转账、银行卡号要安全解锁等为由，让刘先生先后转账累计1.5万余元，一直折腾到次日凌晨。“咋光让我转账，就是不发货？”刘先生要求退款被拒后才发觉被骗，赶紧报警求助。

昨日，记者查询发现，刘先生曾使用的那款微信小程序因涉嫌欺诈已被腾讯官方暂停服务。

领养宠物的骗局不少，不少人上当

记者发现，近年来，骗子以领养宠物为名义实施诈骗的骗局不少。

据广东一家媒体报道，东莞的邓小姐在微信朋友圈看到一则消息：香港有个养狗场被捣毁，几百只狗无人领养，希望爱心人士领养。她没多想就通过微信联系发布信息的人。对方强调，狗的运费要邓小姐支付，她先后向“物流公司”账户转入2430元“特种运输费”等费用，后发现被骗。

今年，网上“养猫”骗局令6000多人受骗，郑州的兰兰(化名)便是其中之一。今年7月，兰兰在网络贴吧里看到，在一款名叫“喵喵”的App上“养猫”，有高额回报。她看到不少网友都说能赚钱，便开始往“喵喵”App里投钱，累计投进去6万多元，后来发现平台突然无法登录，投入的钱也无法取回。

目前，该款App已无法下载，郑州等地警方已立案调查。

骗局花样翻新，大家应擦亮双眼

“骗子以领养宠物为诱饵，是利用了被害人的爱心与同情心。”市反诈中心工作人员说。

该工作人员提醒市民，在网上遇到诸如免费领养宠物的信息时，一定要仔细核对，警惕对方发来的链接与二维码，遇到需要支付相关费用的情况，尽量选择货到付款，或在正规平台进行交易，切忌将钱打到个人账户上。领养宠物最好选择同城或较近距离的，以便当面查验，防止被骗或出现不必要的纠纷。（记者 魏巍）