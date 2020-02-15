洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

男子在微信小程序上领养宠物 掉进陷阱被骗1.5万余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:16

刘先生与“客服”的网上对话截图(网络截图)

　　只交几百元运费，就能免费领养宠物？前不久，市民刘先生想通过微信小程序免费领养一只柯基犬，然而宠物没领养到，自己反被骗1.5万余元。

　　对此，市反诈中心提醒，此类骗局花样翻新，大家要擦亮眼睛，警惕一些链接与二维码。

　　他在网上免费领养宠物，不料被骗1.5万余元

　　9月22日晚，刘先生用手机浏览宜阳当地一贴吧时，看到一则免费领养宠物的帖子。根据帖子上的提示，他在微信上搜索某个领养宠物的小程序。“小程序里有不少猫和狗的照片。”刘先生说，操作界面提醒每人只能免费领养一只宠物，他对一张照片上的柯基犬动心了。

　　刘先生选定要领养的宠物后，就通过在线“客服”咨询如何办理领养手续。“客服”告诉他，领养宠物是免费的，不过需要收养人交150元运费与450元保证金，宠物24小时内送到收养人家，保证金事后会退还。

　　随后，刘先生根据“客服”发来的物流公司链接，查询到相关物流订单。他便通过网银向对方指定的银行账户转过去600元，对方的套路也从此开始。

　　对方以金额不对需要再转账、银行卡号要安全解锁等为由，让刘先生先后转账累计1.5万余元，一直折腾到次日凌晨。“咋光让我转账，就是不发货？”刘先生要求退款被拒后才发觉被骗，赶紧报警求助。

　　昨日，记者查询发现，刘先生曾使用的那款微信小程序因涉嫌欺诈已被腾讯官方暂停服务。

　　领养宠物的骗局不少，不少人上当

　　记者发现，近年来，骗子以领养宠物为名义实施诈骗的骗局不少。

　　据广东一家媒体报道，东莞的邓小姐在微信朋友圈看到一则消息：香港有个养狗场被捣毁，几百只狗无人领养，希望爱心人士领养。她没多想就通过微信联系发布信息的人。对方强调，狗的运费要邓小姐支付，她先后向“物流公司”账户转入2430元“特种运输费”等费用，后发现被骗。

　　今年，网上“养猫”骗局令6000多人受骗，郑州的兰兰(化名)便是其中之一。今年7月，兰兰在网络贴吧里看到，在一款名叫“喵喵”的App上“养猫”，有高额回报。她看到不少网友都说能赚钱，便开始往“喵喵”App里投钱，累计投进去6万多元，后来发现平台突然无法登录，投入的钱也无法取回。

　　目前，该款App已无法下载，郑州等地警方已立案调查。

　　骗局花样翻新，大家应擦亮双眼

　　“骗子以领养宠物为诱饵，是利用了被害人的爱心与同情心。”市反诈中心工作人员说。

　　该工作人员提醒市民，在网上遇到诸如免费领养宠物的信息时，一定要仔细核对，警惕对方发来的链接与二维码，遇到需要支付相关费用的情况，尽量选择货到付款，或在正规平台进行交易，切忌将钱打到个人账户上。领养宠物最好选择同城或较近距离的，以便当面查验，防止被骗或出现不必要的纠纷。（记者 魏巍）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳孟津再添好去处！班超纪念馆提升...
  • 等了一整年，就为了到洛阳这里看银杏...
  • 瀍河区6个重大项目集中开工 件件关乎...
  • 围挡设置别“任性” 洛阳将对占用城市...
  • 厚载门遗址夯土模拟展示工程完工
  • 一手拿钥匙，一手领“房本”！洛阳新...
  • 洛阳理工学院银杏落叶暂不打扫 只为留...
  • 洛阳着力改善生态环境质量 擦亮副中心...
  • 燃气表“服役”满10年必须更换 用户...
  • 洛阳市普通公路实施“路长制” 盯紧这...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月30日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    多彩非遗 薪火相传
    洛阳市残联为特殊教育...
    宜阳县武坟村的“土疙...
    老城区中沟社区：“乐...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    层林尽染

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605