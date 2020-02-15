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洛阳今天晴天转多云 气温10℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:15

　　昨日，天空湛蓝，阳光暖暖，蓝天、白云、晚霞在不少洛阳人的朋友圈刷屏。

　　本周，我市晴多雨少，受冷空气影响，气温有所下降，大风将时常露面。市气象台根据气象资料分析，4日、5日，受西南气流影响，我市多云到阴天，5日部分地区有零星小雨，其他时间以晴好天气为主；2日、6日、7日，受冷空气影响，我市有4级左右偏北风，阵风5级到6级。

　　具体到今明两天，预计我市今天晴天转多云，西北风3级到4级，阵风5级到6级，气温10℃到20℃。明天多云到晴天，西北风3级到4级，气温8℃到18℃。

　　秋季天气干燥，日常要及时补充水分。喝水时，最好小口喝，少量多次，一次性喝太多水，身体反倒无法有效吸收。同时，要少吃辛辣食物，加强运动，必要的时候可以使用加湿器。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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