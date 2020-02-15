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洛阳市普通公路实施“路长制” 盯紧这些违法行为……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 20:41

　　洛阳实施普通公路“路长制”了。

　　今日，洛阳市举行“四好农村路”创建暨产业扶贫观摩推进会。洛报融媒记者从会上了解到，洛阳市普通公路实行“路长制”，“路长”遍及县(市)区、乡(镇)办事处、村(社区)。

　　会上下发的相关方案明确指出，当前洛阳市正在积极推进“五级路成网、绿廊连城乡”助推乡村振兴三年行动，需建立健全普通公路域环境治理长效机制，因此在全市范围内实施“路长制”。

　　方案指出，县(市)、区，乡(镇)、办事处和村(社区)设立“路长”，对责任路段内的公路、桥梁、隧道、附属设施、路容路貌、交通秩序、绿化和环境卫生等进行综合管理。

　　方案要求，建立覆盖洛阳市国道、省道、县道、乡道、村道的组织管养体系。普通公路红线范围内要做到路面净、路肩净、边坡净、隔离带净和中央、路边绿化带绿。国、省、县道两侧50米，乡村道两侧10米范围内无垃圾、无杂物、无积存，硬化或绿化。

　　加大对普通公路路域范围内违章建筑、集贸市场、垃圾杂物等违法侵路现象清理力度和扬尘污染源的执法监管力度。具备机扫条件的国、省、县道和主要乡道，每100公里内，一个车道配一台机扫设备。组团快速通道、重要路口、一级公路、县乡公路每3日至少清扫保洁1次。

　　加大对公路路域自然环境、风景名胜、饮用水水源和文化遗产的保护。利用现有管养设施和社会资源，推进普通公路服务站点布局，改造一批公路服务区、服务站等便民服务设施；建立多部门联合执法机制，严厉打击超限超载、非法侵占、破坏沿线设施等各类违法行为。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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