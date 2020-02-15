厚载门遗址夯土模拟展示工程完工

今日，记者在古城路与聂泰路交叉口环岛内看到，厚载门遗址的夯土模拟展示工程已经完工。

今日，记者在古城路与聂泰路交叉口环岛内看到，厚载门遗址的夯土模拟展示工程已经完工。

厚载门遗址复原展示是我市“隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程”的重要一环，目前采取地面夯土模拟展示的形式，展示城门的基本形制和尺度。现存有墩台夯土台基门址为三门道结构，门道宽4.45米；门址南北进深17.5米，墩台东西长35米。该遗址东距定鼎门1075米，西距西南角楼1144米。

近年，洛阳持续推进洛阳大都城遗址保护，特别是隋唐洛阳城的保护展示，希望借隋唐洛阳城的保护展示这个载体，带动整个文旅产业的发展，特别是作为一带一路交流的桥梁和纽带，也作为文旅融合的新平台和载体，进而推进国际人文交往中心和国际文化旅游名城的打造。(洛报融媒记者 刘冰 摄)