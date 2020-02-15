瀍河区6个重大项目集中开工 件件关乎您的生活

今日，瀍河区举办2020年第四批重大项目集中开工仪式，共有6个项目集中开工。

今日，瀍河区举办2020年第四批重大项目集中开工仪式，共有6个项目集中开工。

项目包括：隋唐大运河国家文化公园安置房项目、联东U谷瀍河科技创新谷项目、上海均和集团外贸结算中心项目、老旧小区改造提质EPC项目、中心城区改造项目、快速充电桩及停车位建设项目。

据悉，快速充电桩及停车位建设项目将在瀍河区新建100个停车位，10组快速充电桩，安装箱式变压器及电缆沟等，这些快速充电桩可同时为20台新能源汽车充电，方便有车一族；中心城区改造提升项目包括道路、排水管线、电力管线、照明改造，建设乐道，铺装园路和广场，进行景观绿化、亮化等，大大提升城市“颜值”；老旧小区改造提质EPC项目将对部分老旧小区内的道路、水电气暖、排水管线进行改造，并加装电梯，配套建设养老抚幼、无障碍设施等，让居民出行更加便利。

这6个项目涉及民生保障、高技术产业、基础设施等领域，将对瀍河区产业结构转型升级、促进城市建设、完善城市功能和经济发展等起到积极推动作用。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王少峰 邓佳英）