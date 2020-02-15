11月5日前，洛阳供热企业或完成供热前的准备工作

霜降过后，秋季很快要画上句号。为迎接即将到来的供热季，目前我市几家供热企业正在进行供热前的准备工作，预计在11月5日前完成，进入到供热保障状态。

霜降过后，秋季很快要画上句号。为迎接即将到来的供热季，目前我市几家供热企业正在进行供热前的准备工作，预计在11月5日前完成，进入到供热保障状态。

●洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)

洛阳热力工作人员说，该公司多数用户在非供热季管道采取带压、带水保养，若没有失压，今冬供热前不再安排打压试水。其他用户打压试水工作在10月9日已经启动，目前已经全部完成。管网的普查、检修工作目前也已全部完成。

为更好服务用户，洛阳热力今年新增客服大厅，除原有对外业务外，市场、工程等部门均在新落成的服务大厅内设有窗口，可为用户办理热费结算、发票开取、用户变更、测温申请等相关业务。该客服大厅位于洛阳热力有限公司(中州西路80号)办公楼前。

●洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)

新区热力工作人员说，目前该公司已经制定了今冬供热季《供热管网调度及运行保障方案》《热力管网抢修应急预案》《客服调度诉求保障方案》等6个运行方案及预案，明确了突发情况的处置流程，一旦出现紧急故障、低温天气等情况，能够做到有效应对。

10月20日，该公司直管小区冷水试压工作完成，目前主管网冲洗工作也已接近尾声。在10月31日至11月2日，新区热力将对热网、热源进行消缺，随后具备条件的直管小区并网运行。新增供热小区今冬可如期供暖。

●洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)

高新热力供热主管网从10月22日开始冷态试运行，直管小区供热系统充水试压工作正在有序进行。目前已经完成所辖热力站及庭院管网地毯式隐患排查、消缺工作。

高新热力提醒，充水试压当天，用户家中应留人观察，检查暖气片、暖气管道阀门接口处是否有漏水现象，发现问题及时联系专业人员进行维修。之后，管道将进行带压保养，请勿随意拆卸采暖设施部件，以免造成不必要的损失。

●洛阳暖鑫热力有限公司(简称洛阳暖鑫热力)

为确保今冬用户温暖过冬，暖鑫热力严把小区工程建设质量关，在施工过程中对每个环节都严格要求。每到供热初期，因过滤器堵塞导致“暖气不热”的情况时常发生，为解决这一问题，暖鑫热力提前着手，对用户过滤器进行集中清洗已全部完成。

从10月11日起，暖鑫热力分批、分期对所属供热小区供热管网进行注水试压，测试整个管网系统有无跑、冒、滴、漏现象。同时，该公司升级热线呼叫系统，10余部电话可同时接听，用户有相关疑问可拨打9618819进行咨询。

供热前，用户有哪些要注意的呢？

●在注水试压期间，若发现漏水现象，要先关闭阀门，随后联系专业人员维修。

●暖气片上不要放置插座、衣物等，以免管道漏水发生损坏。

●供热前，最好对暖气片进行一次卫生大扫除，不仅要将暖气片表面清理干净，还要留意暖气片中间的缝隙。一般情况下，暖气片加热后，上面的灰尘会随着温度的上升而飘浮，导致空气中的灰尘含量增加，不利于身体健康。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 程诚 吉怡 冯来新 徐彩霞）