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《新洛阳报》旧址纪念馆迎来首批“红领巾”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 17:24

　　昨日上午，洛阳市红领巾校外活动基地揭牌暨洛阳日报社少儿书画大赛颁奖活动在《新洛阳报》旧址纪念馆举行。

　　前不久，《新洛阳报》旧址纪念馆被团市委、市少工委联合命名为洛阳市首批红领巾校外活动基地。《新洛阳报》不仅是河南省首家中共地方党委机关报，也是我党领导并创建洛阳新闻事业的崭新起点。1948年《新洛阳报》办报队伍中间，年龄最小的报社员工张木森仅12岁。把这里作为红领巾校外活动基地，就是希望广大少年儿童通过纪念馆这个平台了解党的新闻史、洛阳的发展史，传承红色基因、弘扬光荣传统，扣好人生第一粒扣子。

少年儿童参观《新洛阳报》旧址纪念馆

　　当天，《新洛阳报》旧址纪念馆作为红领巾校外活动基地，迎来了首批参观学习的少年儿童。大家兴趣盎然地看实物、听故事、提问题，认真学习党的新闻史、洛阳的发展史，表达了好好学习、报效祖国的远大志向。(洛报融媒记者 白云飞 孙自豪 通讯员 石智卫 摄)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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