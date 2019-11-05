洛阳孟津再添好去处！班超纪念馆提升完毕恢复开放

今日，洛报融媒记者从班超纪念馆获悉，该馆全面完成提升改造，恢复对外开放。

今日，洛报融媒记者从班超纪念馆获悉，该馆全面完成提升改造，恢复对外开放。

提升后的班超纪念馆，深入挖掘班超出使西域所展示出的民族精神，集中展示中华民族与“一带一路”沿线国家和民族美美与共、和谐相处、合作发展的交往故事，讲述洛阳作为丝绸之路东方起点和“一带一路”重要节点城市的历史传承，从布展内容、展陈方式、文物收集等方面进行了全方位的完善。

“洛阳市文物局专门为班超纪念馆调拨了30余件东汉时期的文物，进一步丰富了纪念馆的展陈内涵。”班超纪念馆相关负责人介绍，文物真实再现了汉代生活场景，拉近了历史与观众之间的距离，给大家带来舒适参观体验的同时，也进一步坚定了观众的文化自信。作为洛阳“东方博物馆之都”建设的一部分，该纪念馆将成为展示丝绸之路东方起点历史文化的重要载体。

为了方便大家前往参观，上述负责人对班超纪念馆进行了简单介绍——

地址：班超纪念馆位于洛阳市孟津县朝阳镇煤窑新村南侧，灰瓦、白墙、红柱，是一座汉代风格的仿古建筑，总建筑面积约2289㎡。纪念馆园区有一座4米高的“班超西行”铜像，铜像身披铠甲，策马疾行，充满动感。铜像北侧是班超墓冢，经过封土加固和绿化修复，与周边的绿化景观融为一体。

展厅：班超纪念馆分地上两层、地下一层，主要包括5个主题展厅，通过图片、文物、智能终端设备及声光电技术，全面再现班超经略西域、重开丝绸之路、促进民族融合、促进中外经济文化交流等生动细节。

亮点：一楼展厅有座名为“西出阳关”的主题塑像，“班超”一身戎装，牵着战马凝视前方。在他脚下，一幅从洛阳出发，途经长安、陇西等地的西行地图向远处延伸。该地图由LED射灯投影在地面上，别具匠心。二楼展厅详细展现了班超及其部下重开丝绸之路，促进中西方各国交往、促进经济文化交流的重要史实。其中，“文明互鉴美美与共”板块图文并茂地再现古都洛阳曾经的繁荣与开放。

开放时间：每周一例行闭馆，周二至周日9：00至17：00开放。班超纪念馆免费开放，参观时请携带身份证，配合工作人员做好登记、测温、洛康码核验等工作。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 陈怀刚 文/图)