“百姓学习之星”来了，有你认识的吗？

今日上午，以“全民智学，助力双战双赢”为主题的2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周开幕，引导广大城乡居民积极参与到终身学习活动中，把全民学习、终身学习活动不断引向深入。

今日上午，以“全民智学，助力双战双赢”为主题的2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周开幕，引导广大城乡居民积极参与到终身学习活动中，把全民学习、终身学习活动不断引向深入。

全民终身学习活动周旨在积极倡导全民终身学习理念、广泛开展全民终身学习活动，自2005年首届举办以来，连续举办15届，已成为我国学习型社会建设的重要载体和特色品牌。河南省全民终身学习活动周自2011年以来，已成功举办了八届。

近年来，洛阳市全力打造“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型城市，形成了良好的终身学习工作体制和局面：成功打造了“15分钟阅读圈”，城市书房、农家书屋让全民阅读已蔚然成风；公办民营博物馆星罗棋布，家风家训馆遍布洛大地，各类社区学堂，成为青少年的“第二课堂”，职场人的“充电站”，老年生活的“新舞台”，社会治理的“助推器”。在全民终身学习的大潮中，涌现出了许多典型个人和典型项目，学习型社会建设取得了显著成绩。

2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周由河南省教育厅、洛阳市人民政府主办，河南省成人教育教学研究室、洛阳市教育局承办，洛龙区人民政府、洛阳社区大学协办。开幕式上，对河南省被认定的2020年全国“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”，以及河南省“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”获奖代表进行了集中颁奖，洛阳市的多名个人和多个项目名列其中。

2020年全国“百姓学习之星”：洛阳市嵩县城关镇社区学校校长、城关镇成人文化技术学校副校长刘任魁。

2020年全国“终身学习品牌项目”：洛阳市洛龙区开元路街道定鼎门社区“零点学堂” 。

2020年河南省“百姓学习之星”：洛阳市中信重机机械有限公司退休工人张邦栋、洛阳市第一高级中学学生邓雅文。

2020年河南省“终身学习品牌项目”：偃师市伊洛书画社、洛龙区李楼镇夏庄村乡村驿站。

2020年河南省“优秀成人继续教育学院”：洛阳广播电视大学继续教育学院。

2020年洛阳市“百姓学习之星”名单

2020年洛阳市“终身学习品牌项目”名单

2020年洛阳市“优秀成人继续教育学院”名单

(洛报融媒记者 申利超 通讯员 王三河 张俊望 文/图)