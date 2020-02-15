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“10分满意、等您来评” 河南移动好礼周周送
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 15:16

　　今日10时，河南移动“10分满意、等您来评”首轮抽奖活动在洛阳移动金城寨街营业厅举行。

　　电脑屏幕上一个个号码飞速滚动，在洛阳市九鼎公证处公证人员的见证下，洛阳移动客户服务中心相关负责人、媒体代表、客户代表先后抽取三等奖3名、二等奖2名、一等奖1名，以及50名幸运奖，分别获得华为P40、小米K30、保温杯等奖品。

　　洛阳移动相关负责人介绍，为广泛了解客户对移动服务工作的意见和建议，持续提供更加高效、实惠、安全、便捷的优质服务，10月25日，河南移动启动“10分满意，等您来评”活动，随机向客户发送短信，邀请客户对手机和宽带服务质量进行评价打分，赢取每周一次的幸运抽奖机会。目前，该活动已吸引洛阳地区十几万客户踊跃参与。

　　洛阳移动客户可留意“10086086”开头的“10分满意，等您来评！”邀请短信。参与评价、回复的客户可以获得随机流量、话费等奖励，更有机会抽取华为P40、小米K30、小度智能音箱及其他精美幸运奖品。抽奖活动将持续至12月下旬。

　　此外，洛阳移动还推出“服务升级、进厅有礼”活动，根据到厅客户的网龄赠送相应流量。具体可关注河南移动智慧生活app或洛阳移动LY88微信公众号了解详情。(见习记者 孙棹帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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