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2020河南“乡村光荣榜”候选人物名单公示，洛阳6人上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 16:25

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，2020年度河南省“乡村光荣榜”系列人物候选名单公示，洛阳6人上榜。

　　为充分发挥农村群众身边典型的示范引领作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，按照省文明委工作安排，从2020年5月起，省文明办组织开展了“乡村光荣榜”系列人物选树活动。在各地层层选树推荐的基础上，经评审委员会严格评审，提出了2020年度河南省“乡村光荣榜”系列人物候选名单120个，洛阳市韦富珍等6人上榜。

　　洛阳市入选2020年度河南省“乡村光荣榜”名单

　　好丈夫

　　韦富珍 洛宁县下峪镇下峪村村民

　　周万有 栾川县潭头镇大王庙村村民

　　好儿女

　　纪胜军 宜阳县莲庄镇草场村村民

　　韩丽 孟津县横水镇铁楼村村民

　　好邻居

　　尚月梅 洛宁县涧口乡草庄村村民

　　好支书

　　马其祥 孟津县常袋镇马岭村党支部书记

　　（洛报融媒记者 王子君 通讯员 张宏波 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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