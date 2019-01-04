2020河南“乡村光荣榜”候选人物名单公示，洛阳6人上榜

今日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，2020年度河南省“乡村光荣榜”系列人物候选名单公示，洛阳6人上榜。
今日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，2020年度河南省“乡村光荣榜”系列人物候选名单公示，洛阳6人上榜。
为充分发挥农村群众身边典型的示范引领作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，按照省文明委工作安排，从2020年5月起，省文明办组织开展了“乡村光荣榜”系列人物选树活动。在各地层层选树推荐的基础上，经评审委员会严格评审，提出了2020年度河南省“乡村光荣榜”系列人物候选名单120个，洛阳市韦富珍等6人上榜。
洛阳市入选2020年度河南省“乡村光荣榜”名单
好丈夫
韦富珍 洛宁县下峪镇下峪村村民
周万有 栾川县潭头镇大王庙村村民
好儿女
纪胜军 宜阳县莲庄镇草场村村民
韩丽 孟津县横水镇铁楼村村民
好邻居
尚月梅 洛宁县涧口乡草庄村村民
好支书
马其祥 孟津县常袋镇马岭村党支部书记
（洛报融媒记者 王子君 通讯员 张宏波 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605