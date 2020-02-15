2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周拉开序幕

今天上午，以“全民智学，助力双战双赢”为主题的“2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周”正式启动，开幕式由河南省教育厅、洛阳市人民政府主办，河南省成人教育教学研究室、洛阳市教育局承办，洛龙区人民政府、洛阳社区大学协办。

今天上午，以“全民智学，助力双战双赢”为主题的“2020年河南省暨洛阳市全民终身学习活动周”正式启动，开幕式由河南省教育厅、洛阳市人民政府主办，河南省成人教育教学研究室、洛阳市教育局承办，洛龙区人民政府、洛阳社区大学协办。省教育厅党组成员、副厅长陈垠亭、省广播电视大学校长赵继红、洛阳市人民政府副市长贺敏、开封市人民政府副市长刘震以及全省各地市、有关部门代表200余人参加了开幕式。

据介绍，全民终身学习活动周旨在贯彻落实党的十九届四中全会关于“构建服务全民终身学习的教育体系”的要求，积极倡导全民终身学习理念、广泛开展全民终身学习活动，自2005年首届举办以来，连续举办15届，已成为我国学习型社会建设的重要载体和特色品牌。

近年来，在各级党委、政府的高度重视和社会各方面的大力支持下，我省终身教育和全民学习活动不断加强，终身教育的政策措施不断完善，示范区和实验区创建工作稳步推进，社区教育网络体系初步建立，全民终身学习活动常态化机制逐步形成，学习型社会建设取得了显著成绩。自2011年以来，全省已成功举办了八届河南省全民终身学习活动周。

面对新冠疫情常态化影响，如何引领全社会创新终身学习方式？此次相聚十三朝古都洛阳举办第九届河南省全民终身学习活动周开幕式更是意义深远。洛阳市人民政府副市长贺敏在致辞中指出：在省委、省政府的正确领导下，近年来，洛阳市全力打造“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型城市，形成了良好的终身学习工作体制和局面。成功打造了“15分钟阅读圈”，城市书房、农家书屋让全民阅读已蔚然成风；公办民营博物馆星罗棋布，家风家训馆遍布洛大地，各类社区学堂，成为青少年的“第二课堂”，职场人的“充电站”，老年生活的“新舞台”，社会治理的“助推器”。在全民终身学习的大潮中，嵩县城关镇社区学校刘任魁、15岁女孩邓雅文、86岁退休工人张邦栋等一个个学习之星脱颖而出，定鼎门社区“零点学堂”、孟津县平乐镇成人学校等一个个学习品牌闪耀河洛，掀起了学习型城市建设的高潮。

省教育厅党组成员、副厅长陈垠亭在发言中指出：2017年，省政府印发了《河南省老年教育发展规划》，省教育厅等九部门联合印发了《关于大力推进社区教育的意见》，为我省老年教育和社区教育发展提供了坚强保障。目前，省委、省政府正在积极出台《关于加快推进学习型社会建设的实施意见》，进一步强化政策保障，推动全民学习。

目前，全省18个省辖市已成立社区大学15所、县区社区学院76所、乡镇成人文化技术学校和街道社区学校1096所。2014年以来，共创建2个国家级、27个省级社区教育示范区，4个国家级、30个省级社区教育实验区，10个省示范性县区级社区学院，20个省示范性乡镇街道社区学校，郑州等11个城市成为全国学习型城市建设联盟单位。培育了36个全国终身学习品牌项目和92个河南省终身学习品牌项目、33位全国百姓学习之星和137位河南省百姓学习之星。

陈垠亭要求：今年的活动周是在特殊时期召开的，全省各级教育行政部门在认真落实好本地区疫情防控工作的同时，要认真抓好全民终身学习活动周，不断丰富终身教育内容，拓展终身教育载体，创新终身教育形式，引导广大城乡居民积极参与到终身学习活动中来，把全民学习、终身学习活动不断引向深入。一要进一步完善终身教育体系，探索搭建服务终身学习的“立交桥”，促进学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育衔接，满足更多人的学习需求。二要快各地社区教育信息化基础设施建设，利用信息化手段扩大社区教育资源覆盖面，建设人人皆学、处处能学、时时可学的社会化学习网络支持体系，为全体社会成员提供终身教育及服务。三要充分发挥政府统筹功能，加强社区文化资源整合运行机制和制度保障机制建设，推进各地网上学习平台互联互通和社区教育数字化学习资源的建设与共享，不断丰富学习资源，满足多样化的学习需求，广泛开展线上线下学习活动。四要大力开展示范性县级社区学院、示范性街道(乡镇)社区学校创建活动，充分发挥示范引领作用，提升社区教育服务社会发展能力，满足更高质量的学习需求，进一步服务老年人学习需求。

开幕式上为获得“2020年全国“百姓学习之星”、2020年全国“终身学习品牌项目”、2020年河南省“百姓学习之星”以及2020年“河南省终身学习品牌项目”获奖代表进行了颁奖。

一片丹心育桃李，弦歌不辍薪火传。开幕式最后，洛阳市人民政府副市长贺敏与开封市人民政府副市长刘震交接“河南省全民终身学习活动周”会旗，2021年河南省全民终身学习活动周开幕式将在历史悠久、满城菊香的古城开封举行。④