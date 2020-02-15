给力！吉利区4个“乐养居”同时交付使用

今日，洛报融媒记者从吉利区民政局获悉，10月30日，吉利区北陈社区、西霞社区、吉利社区、冶戍社区“乐养居”(社区养老服务中心)同时交付使用。 今日，洛报融媒记者从吉利区民政局获悉，10月30日，吉利区北陈社区、西霞社区、吉利社区、冶戍社区“乐养居”(社区养老服务中心)同时交付使用。 吉利区北陈社区“乐养居”揭牌投用(采访对象供图) 吉利区民政局相关负责人介绍，上述4个“乐养居”均设有休息室、多媒体学习室、餐厅、厨房、助浴间等，并配置有电视电脑、棋牌桌、医护床等物品。 其中，北陈社区“乐养居”改扩建面积1200平方米，设计嵌入式养老床位39张；西霞社区“乐养居”改扩建面积280平方米，新增养老床位7张；吉利社区“乐养居”改扩建面积950平方米，新增养老床位7张；冶戍社区“乐养居”改扩建面积1500平方米，新增养老床位9张。 老年人在“乐养居”体验养老服务(采访对象供图) 老年人在“乐养居”挥毫泼墨(采访对象供图) 吉利区民政局相关负责人表示，“乐养居”致力于为社区生活基本自理的老年人提供一个活动、娱乐和休息的场所，通过提供全程照料服务，解除子女后顾之忧，使老年人拥有一个“家外之家”。 今年以来，吉利区共投入资金500余万元，建成投用三和社区、康乐社区、北陈社区、西霞社区、吉利社区、冶戍社区6个“乐养居”，改扩建面积约4000平方米，新增养老床位78张，覆盖老年人8000余人。截至目前，吉利区共投用9个社区养老服务中心，其中6个为“乐养居”。该区将不断加快“乐养居”的建设进度，全面形成“15分钟养老服务圈”，让社区养老服务活动有场所、服务有平台。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 杨茹兰)