李亚主持召开市委常委会（扩大）会议 传达学习贯彻党的十九届五中全会精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习党的十九届五中全会精神，部署全市学习宣传贯彻工作。市委常委会组成人员结合工作实际交流了学习体会。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习党的十九届五中全会精神，部署全市学习宣传贯彻工作。市委常委会组成人员结合工作实际交流了学习体会。

会议指出，要充分认识党的十九届五中全会重大意义，切实增强学习宣传贯彻的紧迫责任和坚定自觉。党的十九届五中全会是在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要历史时刻召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话，总揽全局、思想深邃，深刻洞察时与势、竞与合、危与机，对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局作出系统阐述，全面部署未来发展总战略、总布局、总任务，是马克思主义中国化的最新光辉文献，为我们指明了前进方向、提供了根本遵循。会议审议通过的《建议》高远务实，是动员全党全国各族人民向着第二个百年奋斗目标奋勇前进、夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的纲领性文件。我们深刻感受到，五中全会谋划了我们党和国家应对大变局，向着中华民族伟大复兴奋勇前进的大战略，必将指引我们应对挑战、趋利避害、赢得主动，在危机中育新机，于变局中开新局，确保“中国号”巨轮行稳致远；发出了开启新征程、向着全面建设社会主义现代化国家奋勇前进的动员令，必将鼓舞和激励亿万中华儿女为实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国而不懈努力；制定了贯彻新理念、向着高质量发展奋勇前进的路线图，必将让经济社会发展的颜值更高、筋骨更壮、气质更佳；下达了我们党践行初心使命、向着共同富裕奋勇前进的任务书，必将指引全党把初心守得更牢、使命担得更稳，持续改善人民生活品质，推动共同富裕之路越走越宽广、越走越光明。

会议指出，要深刻理解领会精神实质，牢牢把握核心要义。准确理解和把握“十三五”取得的非凡成就，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在全面建设社会主义现代化国家新征程上创造新的历史伟业；准确理解和把握新发展阶段面临的新变化、新判断、新特征，善于化危为机育先机，始终牢牢把握发展主动权；准确理解和把握新发展阶段的重大目标要求和重点部署，把准方向、务实重干，创造性地贯彻落实中央战略部署；准确理解和把握构建新发展格局的丰富内涵，更好服务大局、发展自身，塑造新发展阶段的综合优势；准确理解和把握新要求，增强识变之智、应变之方、求变之勇，增强开拓创新意识，提高党领导贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平。

会议强调，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。要加强组织领导，全面掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮。各级党组织要开展多种形式的学习，各级党委(党组)中心组要把全会精神列入专题学习内容，各级党校要把全会精神作为干部教育培训的重要内容，领导干部要当好表率带好头。要形成舆论宣传强势，统筹好新闻宣传、集中宣讲、理论研究，运用好传统媒体和新兴媒体，以生动、活泼、接地气的方式把全会精神宣传好，把“十三五”时期决胜全面小康的决定性成就展示好，把党中央关于当前形势的重大判断和重大部署阐释好，激励广大干部群众更加有方向、有信心、有力量地阔步前进。

会议强调，要把对标对表高质量、高水平编制我市“十四五”规划作为贯彻落实全会精神的第一抓手。要精准分析研判把握准，把家底摸得更清、现状吃得更透、短板找得更准、特色优势彰显得更好，增强规划的方向性、全局性、针对性和可操作性；要明确思路目标定好向，正确处理好继承和创新、政府和市场、开放和自主、发展和安全、战略和战术“五个关系”，突出副中心、都市圈建设，把“路线图”“任务书”“时间表”设计得更加科学精准；要谋深任务举措能落地，深化拓展提升“9+2”工作布局，深入谋划一批重大专项，重塑洛阳中长期经济增长动力；要做好对接衔接多争取，强化我市“十四五”规划与洛阳都市圈发展规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划、国土空间规划等的配套衔接，力争更多项目进入国家、省大盘子。

会议强调，落实五中全会精神最重要的是做好自己的事情，再接再厉、一鼓作气、奋力冲刺、决战决胜，全面完成今年各项目标任务。持续推进常态化疫情防控，善于“戴着口罩”抓发展，全面做好外防输入、内防反弹工作。要紧盯主要指标，加强经济运行调度，推进项目建设，深化“四企”行动，圆满完成全年目标任务。要抓好秋冬季大气污染防治，做好“双替代”“引热入洛”等重点工作。要持续巩固脱贫成果，扎实做好返贫监测，确保如期全面完成脱贫任务。要扎实做好村(社区)换届，为全面实施乡村振兴战略提供坚强组织保证。要把谋深长远与谋实明年结合起来，确保“十四五”发展开好局、起好步。

会议传达学习了国务院、省政府第三次廉政工作会议以及全省一体推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作会议精神，研究我市贯彻落实工作，强调要增强全面从严治党的政治自觉，标本兼治推动全面从严治党向纵深发展，确保把党风廉政建设各项工作落到实处，以久久为功的韧劲涵养政治上的绿水青山，为洛阳建设社会主义现代化强市提供坚强政治保障。

会议还原则通过《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)