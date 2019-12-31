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打破国外垄断的“洛阳创新” 亮相上海的这个国际大展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 08:36

　　昨日，记者从中国船舶七二五所(简称七二五所)获悉，在刚刚闭幕的第六届中国国际LNG&GAS峰会暨上海国际液化天然气技术装备展上，该所展示的LNG开架式气化器(ORV)、印刷板式换热器(PCHE)、低温阀、铜镍合金管系等产品，受到参会客商广泛关注。

　　上海液化天然气(LNG)装备展是国内专注液化天然气全产业链的国际性专业展会。本次展会吸引了来自全球LNG行业的权威专家、各业主单位、设计施工及采购方、业界精英和领军企业，为国内外相关单位技术交流、产品分享提供了平台，将极大助力中国LNG行业发展。

　　据介绍，LNG气化器产品是七二五所以市场为导向，围绕国家清洁能源战略，重点开发的重大石化能源关键装备，其成功打破国外垄断，填补了国内空白。

　　早在2016年，由七二五所联合中国寰球工程公司、中石油江苏液化天然气有限公司共同开发研制的LNG用大型开架式气化器，就顺利通过了科技成果鉴定。

　　鉴定委员会对该成果给予高度评价，认为其拥有自主知识产权，总体性能达到国际先进水平，其中气化器换热效率、腐蚀与防护技术和抗振动技术达到国际领先水平。

　　LNG用大型开架式气化器，是整个LNG产业链的关键设备之一，用于将液态天然气转化为气态天然气。当时，世界上只有日本能够生产。它的成功国产化，打破了国外技术垄断，实现了国家重大装备的自主化研制，将替代进口产品，有利于保障国家能源安全、推进节能减排、促进国家能源战略实施，具有重大的社会和经济效益。

　　今年6月底，七二五所成功中标广州液化天然气(LNG)应急调峰储气库项目的全部3台LNG气化器产品，标志着该所研发的全国产化LNG气化器产品首次实现批量应用，也意味着七二五所LNG气化器产业发展迈上了一个新台阶。

　　本次七二五所LNG气化器等相关产品在上海国际液化天然气技术装备展上集中亮相，吸引了众多国内外行业专家和业主前来交流洽谈，进一步提升了产品的知名度和七二五所的品牌形象。

　　展会期间，七二五所与中国寰球工程公司、中海油、新天能源、北京燃气、烟台LNG等多家设计单位、业主进行了深入交流，为相关产品的推广应用打下了良好基础。（洛报融媒记者 赵志伟）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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