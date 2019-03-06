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荣耀！中钢洛耐首次荣获金桥奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 08:35

　　昨日，从中钢洛耐科技股份有限公司(简称中钢洛耐)传来好消息，在刚刚落幕的第十届中国技术市场协会金桥奖表彰奖励大会上，中钢洛耐喜获金桥奖项目奖一等奖，成为洛阳市获此殊荣的唯一一家企业。

　　金桥奖是由国家科学技术奖励工作办公室批准设立的全国技术市场的最高奖项，是对国家科技进步奖的补充，旨在奖励在全国技术市场中做出突出贡献的先进项目，促进科技成果产业化，提升国家创新体系整体效能，激发全社会创新创业活力，推动科技与经济紧密结合，助力我国技术市场的繁荣和发展。

　　近日，第十届中国技术市场协会金桥奖表彰奖励大会在山东淄博召开。本届金桥奖评选过程中，中钢洛耐“特种钢绿色高效冶炼用优质环保无铬新材料开发与产业化应用”项目，在参评的全国千余项国家先进科技项目中脱颖而出，荣获“金桥奖项目奖一等奖”，这也是该公司首次获得金桥奖。

　　中钢洛耐技术中心相关负责人介绍，中钢洛耐成功研制的“优质环保无铬新材料”已在宝钢、武钢、鞍钢等大型钢铁企业广泛应用，极大推动了国内外大中型钢铁企业无铬化进程，同时，该项技术成果还将带动我国水泥、建材等行业的无铬化，有助于推动耐火材料行业实现产品升级和结构调整，对耐火材料行业与上游原料市场和下游高温行业的协同持续发展具有重要的支撑作用。

　　据悉，本届金桥奖项目奖分别设一等奖、二等奖、优秀奖三个等级。获得一等奖的项目要具备以下条件：科技创新性突出，在技术上有重要创新，特别是自主创新成果产业化后，形成了产业主导品牌，或通过技术创新对传统产业进行升级改造，解决了行业发展的关键问题，提升了传统产业在国内或国际的竞争力；经济和社会效益显著；为推动行业科技进步及实体经济发展做出突出贡献；在区域协同创新与可持续发展方面起到显著作用等。

　　近年，根据市场发展需求，中钢洛耐不断创新理念和思路，联合用户企业，积极开展科技成果推广转化工作，探索产学研用新路径。此次获奖，将进一步激励公司深入把握市场需求，推动科技成果更多更快地走出实验室，为企业实施新旧动能转换、实现高质量发展提供有力支撑，对中钢洛耐打造世界一流耐材企业也将起到重要促进作用。

　　本届金桥奖获奖名单显示，全国共有43个国家先进科技项目获得项目奖一等奖。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 段延青）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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