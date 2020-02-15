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洛阳首届二手车金秋联合展销会启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-31 17:26

　　今日，由市商务局指导的洛阳首届二手车金秋联合展销会在洛阳惠通二手车市场启动。10月31日至11月3日期间，市民到我市12家二手车交易市场购车，可享超值优惠。

　　作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的重要活动之一，市商务局携洛阳市旧机动车流通协会以及我市12家二手车汽车交易市场，开展首届二手车金秋联合展销会活动，主要是在疫情防控常态化的背景下，为巩固传统消费复苏态势，激发汽车消费活力，拉动全市经济增长。

　　记者看到，在惠通二手车主会场，不仅有劳斯莱斯、保时捷、奔驰、宝马、奥迪等高档二手车，更有大量的中低端品牌二手车，售价从几万元到几十万元不等。首届二手车金秋联合展销会期间，市民购车不仅能享受经销商的超低价专项优惠，还有各种购车礼包，买二手车还可在现场直接办理过户、上牌手续。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 常洁炳 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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