河南省中等职业学校教学改革研讨会在洛阳举行　透露这些信息……

今日，2020年河南省中等职业学校教学改革研讨会在洛阳举行。

新安县职教中心

今日，2020年河南省中等职业学校教学改革研讨会在洛阳举行。

洛报融媒记者从会上获悉，目前，洛阳市共有18所中等职业学校。其中，市属9所，每个县(市)各有1所。全市中职学校开设专业200余个；在校生6.1万余人；教职工3500余人。

近年来，洛阳市中等职业教育发展迅速，规模、环境、软硬件实训等条件极大改善，多次受到国家、省、市表彰及奖励，在省内外均有较高的知名度。

新安县职业高级中学、栾川县中等职业学校等被教育部评为国家级重点中等职业学校；洛阳市中等职业学校、洛阳幼儿师范学校等被省教育厅评为省级重点中等职业学校、省级先进单位；新安县职业高级中学、栾川县中等职业学校、洛阳幼儿师范学校、洛阳市中医药学校入选省高水平中等职业学校和专业建设单位。

目前，洛阳市中职学校秉承“助学+教育+升学+就业服务”的办学模式，正在开展的校企合作共有143个。通过和企业联手合作，全市中职学校培养了大量高技能人才，实现了对学生的“订单式培养”；形成了“入校即就业”的特色模式，有三分之二的学生毕业后直接就业。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 仝梦兰 黄明 文/图）