省教育厅公布第二届中华经典诵写讲大赛评选结果 洛阳多件作品获奖

今日，洛报融媒记者从河南省教育厅网站获悉，根据河南省教育厅办公室转发教育部办公厅《关于举办第二届中华经典诵写讲大赛的通知》(教办社语〔2020〕72号)精神，经组织专家评审，省教育厅评选出经典诵读优秀作品336个、优秀组织单位34个等多个组别奖项。洛阳市多件作品获奖，其中，涧西区东方第二小学申报作品《声律启蒙—东》获小学生组一等奖。

今日，洛报融媒记者从河南省教育厅网站获悉，根据河南省教育厅办公室转发教育部办公厅《关于举办第二届中华经典诵写讲大赛的通知》(教办社语〔2020〕72号)精神，经组织专家评审，省教育厅评选出经典诵读优秀作品336个、优秀组织单位34个等多个组别奖项。洛阳市多件作品获奖，其中，涧西区东方第二小学申报作品《声律启蒙—东》获小学生组一等奖。 今日，洛报融媒记者从河南省教育厅网站获悉，根据河南省教育厅办公室转发教育部办公厅《关于举办第二届中华经典诵写讲大赛的通知》(教办社语〔2020〕72号)精神，经组织专家评审，省教育厅评选出经典诵读优秀作品336个、优秀组织单位34个等多个组别奖项。洛阳市多件作品获奖，其中，涧西区东方第二小学申报作品《声律启蒙—东》获小学生组一等奖。 小学生组获奖名单 一等奖《声律启蒙—东》洛阳市涧西区东方第二小学 二等奖《牡丹芳》洛阳市西工区白马小学 二等奖《追月》洛阳市老城区第一小学 中学生组获奖名单 二等奖《中国阻击战》河南推拿职业学院 二等奖《祖国万岁?抗疫必胜》孟津县第一中学 三等奖《与爱同行未来可期》洛阳市第四十中学 三等奖《我的中国梦》洛阳市第八中学 大学生组获奖名单 一等奖《可爱的中国》 赵文杰、王一丁等 (洛阳师范学院) 二等奖《木兰辞》 李梦雨 (洛阳理工学院) 二等奖《中国就在这》 乔宇、张皓月等 (河南科技大学) 教师组获奖名单 一等奖《抗疫家书》 冯夏 (洛阳师范学院) 二等奖《声声慢》 王瑞娜、雷蕾 (洛阳市涧西区实验小学) 二等奖《相信未来》 师跃宏 (洛阳市涧西区青岛路小学) 二等奖《红船里的新时代中国》河南科技大学材料科学与工程学院 三等奖《雨巷》 尹雪菲 (洛阳市东升第一小学) 社会人员组获奖名单 二等奖《春》 刘晓泉 (洛阳广播电视总台) 优秀组织单位奖 洛阳市教育局、洛阳师范学院 网络组获奖名单 小学组一等奖 陈佩涵 新安县新城实验学校 《妈妈，我想对您说》 王婧涵 新安县新城实验学校 《平凡者》 小学组二等奖 王耀璞 新安县新城实验小学 《浣溪沙》 小学组三等奖 王梓晴 偃师市第二实验小学 《晓出净慈寺送林子方》 高梦璐 新安县新城实验学校 《雪梅》 王锦帆 新安县新城实验学校 《江城子密州出猎》 任天晴 偃师市第二实验小学《静夜思》 靳蕾燕 新安县新城实验学校《笠翁对韵》 中学组一等奖 李素君 洛阳科技职业学院《我爱你，中国》 中学组二等奖 郑慕容 洛阳市第二十六中学《游山西村》 周垣 偃师市职业教育中心《致橡树》 李创业 河南推拿职业学院《人生最美是清欢》 王浩 河南推拿职业学院《乡愁》 张佳豪 洛阳科技职业学院《羚羊木雕》 郝天娇 洛阳科技职业学院《致橡树》 肖甜 洛阳市第十一中学《不为什么》 中学组三等奖 王怡娜 洛阳市第二十六中学《白杨礼赞》 宋家宝 洛阳科技职业学院《初相遇》 教师组二等奖 杜雅萍 洛阳市第二十六中学《春》 杨帆 洛阳市第二十六中学《我是一个任性的孩子》 教师组三等奖 严菲 洛阳市实验小学《土地的誓言》 胡云晓 偃师市第二实验小学《再别康桥》 冯利娜 洛阳市高新区丰鑫小学《祖国啊，我亲爱的祖国》 张瑛楠 嵩县第三实验小学《祖国啊！我亲爱的祖国》 黄继晓 偃师市第二实验小学新新校区《匆匆》 张晓悦 洛阳市第二十六中学《一切》 （洛报融媒记者 王子君 文/图）