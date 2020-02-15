2020年法考开考 3401人在洛阳考区参考

今日，2020年国家统一法律职业资格客观题考试开考。

今日，2020年国家统一法律职业资格客观题考试开考。

上午8时许，在洛阳职业技术学院会计学院考点(原市财会学校)，1200名考生佩戴口罩，进行通信大数据行程卡和人脸识别核验后，有序入场。

今年洛阳考区有3401人报名参考，共设2个考点。另一考点为洛阳职业技术学院信息技术与城建学院。

据悉，洛阳考区考试工作得到了考点、卫生健康、疾控、公安、保密、无线电、交通、电力、通信、消防等部门大力支持，结合疫情防控工作，提前研判各类情况，制定了详细的工作方案，确保考试安全、有序、顺利进行。

今年国家统一法律职业资格客观题考试继续分两批次举行，应试人员参加其中的一个批次考试即可。具体为：第1批次10月31日，第2批次11月1日。两批次考试时间均为上午9：00-12：00，下午14：30-17：30，比往年推迟30分钟开考，每场时长180分钟。考试继续实行净考政策，考场统一配备草稿纸和演算笔，除身份证和准考证外，其他物品不得带入考场。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 尚剑玲 文/图)