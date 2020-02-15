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洛阳今明两天将转晴升温 最高气温20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:33

　　昨日，阴沉沉的天，给大家添了一丝寒意，好在今明两天将转晴升温。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，预计今天阴天到多云，偏西风3级到4级，气温11℃到20℃；明天多云到晴天，西北风4级左右，气温10℃到20℃。

　　气温起起伏伏，您是不是每天也在纠结要怎样穿衣服？昨日，中国天气网特别推出“全国花式穿衣地图”，还提供了粽子式、洋葱式、橘子式、柚子式等穿衣方法。

　　目前，在低温在冰点或冰点以下的地区，没有羽绒服护体可不行。这时候可以选择粽子式穿衣法，手套、围巾、帽子也全部用上，像包粽子一样把自己“武装”起来。在早晚温差较大的地区，可以选择洋葱式穿衣法，一层一层的，方便根据不同温度和环境自由穿脱。在气温较高的南方地区，橘子式穿衣法最合适了，可以像橘子一样“薄皮包裹”。在咱洛阳，您则可以选择柚子式穿衣法，让一件厚厚的外套给您温暖。

　　秋冬季节天气较为干燥，不少人会出现嘴唇干裂的症状。晚报提醒您：感到嘴唇干燥时可别舔，可以多吃新鲜蔬菜或涂抹蜂蜜、护唇膏缓解症状，婴幼儿慎用唇膏，可用食用植物油等替代。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）

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　　天气逐渐转凉，喜爱晨练的老人应注意这些事项

　　近日，一位老人在王城公园晨练时突然晕倒，幸亏被及时救助，老人没有大碍。这件事，让不少喜爱晨练的市民深受触动。“现在不少老人喜爱晨练，但很多人不了解晨练时应该注意哪些事项，发生突发情况后该怎么办。我们年纪都不小了，很想了解这方面的知识。”最先发现老人晕倒的市民徐女士说。

　　对此，市中心医院神经内科副主任王会林说，因为冷空气对血管有刺激作用，容易导致血压升高，所以秋冬季节是心脑血管疾病的高发期。老人在秋冬季节出门锻炼时，一定要做好保暖工作。在出门前，可以先在家里热热身；运动时，以自己舒适、微微出汗为宜，如果不太会把握运动量，可以用170减去年龄，得到的数字就是运动后不应超过的每分钟最大心率值。

　　王会林介绍，老人在锻炼时突发疾病，如果有口角歪斜、伸舌歪斜、两只胳膊力量不均、口齿不清等症状，说明是脑血管疾病发作，周围的市民应立即拨打120。如果患者还有呕吐的症状，其他人应帮助患者将头偏向一侧，清理呕吐物，保持其呼吸道通畅；如果患者有外伤，其他人不要随意搬动患者。

　　市中心医院呼吸内科首席专家郑有光说，秋冬季节天气寒冷，老人不宜过早出去锻炼，空气质量不好时，为预防呼吸道疾病，建议不出去锻炼，改为室内活动。“老人如果早上出去锻炼，最好在出门时戴上口罩，避免冷空气刺激，造成呼吸道痉挛。”（记者 郭秩铭 通讯员 高鸽）
[ 责任编辑：马佳佳]
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