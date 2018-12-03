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越野车在高速上几乎被撞毁 司乘人员因一个举动未受伤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:30

　　这两天，一段“黑色越野车高速公路上被追尾”的短视频在网络上热传。昨日，记者核实得知，事发宁洛高速公路汝阳段，黑色越野车因爆胎在应急车道上等待救援，随后被一辆大货车追尾，事故未造成人员受伤。

　　记者注意到，这段视频显示：在一处高速公路上，一辆尾部被撞得严重变形的黑色越野车横在路中间，周边散落不少车辆碎片，黑色越野车左后轮被撞飞出十几米。发布者称，事故发生地点在宁洛高速公路汝阳段。

　　10月30日，经洛阳高速交警支队事故处理部门民警辨认，视频正是事故发生后的场景。民警说，事故发生于10月29日10时许，事发地点在宁洛高速公路K699处东半幅，临近宁洛高速公路与二广高速公路互通立交处。

　　“黑色越野车因爆胎停在应急车道上等待救援。其间，一辆沿行车道驶来的大货车为躲避超车道上的车辆，司机猛打方向盘进入应急车道，躲避不及撞上了黑色越野车。”民警说。

　　事发前，黑色越野车上的3名司乘人员均在高速公路护栏外，虽然车辆几乎被撞毁，但未造成人员受伤。“肇事大货车存在违法压应急车道线行驶的违法行为，驾驶员操作不当是造成该事故的原因。”民警说，大货车一方被认定负该事故全部责任。

　　民警提醒，车辆在高速公路因故障临时停车时，应立即开启危险报警闪光灯，驶离行车道停入应急车道，夜间须开启示宽灯和尾灯。停车后，车上人员要迅速撤到道路护栏外，驾驶员迅速在故障车来车方向150米以外放置故障车警告标志，并拨打110或122求助。（记者 郭学锋 通讯员 李旋）
[ 责任编辑：马佳佳]
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