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这个爸爸心真大！男子怕上班迟到 把孩子放在去幼儿园的路口

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:31

巡防队员临时照看小男孩

　　昨日，南昌路派出所处理一起警情：一男子送5岁的儿子去幼儿园，路上担心自己上班迟到，就把孩子放在路口让他一个人去幼儿园，结果孩子一转身就迷路了。

　　昨日8时17分，南昌路派出所接到群众报警求助称，在九都西路与太原路交叉口，有个小男孩迷路了。接警后，该所巡防大队一中队民警和巡防队员到现场处置。巡防队员王飞说，当时有个小男孩背着书包，正站在路中间的绿化带旁边掉眼泪。报警人是附近的一名保安，在民警和巡防队员赶到前，他一直守在小男孩身边。经询问，孩子说自己5岁，在附近的一所幼儿园上学，几分钟前被爸爸放在路口。

　　“小男孩说他的爸爸急着去上班，让他一个人去幼儿园，没想到爸爸刚走，他就迷路了。”王飞说，民警根据小男孩提供的电话号码，联系上他的爸爸李先生，十几分钟后，对方急匆匆赶来。见到爸爸赶来，小男孩跑过去，紧紧抱着他的腿不愿意松开，紧张的脸色也逐渐舒展。

　　李先生说，当时，他眼看上班要迟到，就把孩子放在九都西路与太原路交叉口，这个地方距孩子的幼儿园不到100米，过条马路就到，他以为孩子认识路，没想到这么近的距离，孩子竟然会迷路。

　　当天8时40分左右，民警交代李先生把孩子安全送到幼儿园后再去上班，并提醒他以后避免类似的事情再发生，路上车多人多、情况复杂，让5岁的孩子独自出行也很危险。(记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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