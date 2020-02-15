热心市民兑现承诺 登门给老人唱戏

“这几天，老人一直在她家门口等我，还好我兑现了承诺，不然她得多失望呀！”29日上午，市民白英平再次来到安乐镇，给此前遇到的那位86岁老太太唱了几段豫剧。

白英平（右）登门为老人唱戏

“这几天，老人一直在她家门口等我，还好我兑现了承诺，不然她得多失望呀！”29日上午，市民白英平再次来到安乐镇，给此前遇到的那位86岁老太太唱了几段豫剧。

26日下午，白英平在路上遇到一位迷路的老太太，对方是个老戏迷，当天瞒着家人外出听戏，谁知听戏的地方没找到，回家的路也记不清了。白英平边给老人唱戏边陪她找家。俩人走了1个小时，白英平唱了1个小时，最后把老人安全送回家。

“临走时我答应过老人，会再来给她唱戏，没想到她一直惦记着。”白英平说，29日上午，她和一名解放军战士结束探望抗美援朝老兵的活动后，马不停蹄地来到老人的家。老人见到白英平高兴地说，这几天，她一吃完饭就坐在家门口，盼着白英平能再来给她唱几段戏。听到这话，白英平惭愧地说，她应该早点儿来。

“老人喜欢听传统豫剧，我就把自己会的几段戏全唱了一遍。”白英平说，虽然她唱得不好，但老人仍听得痴迷。记者了解到，今年48岁的白英平既是一名军嫂，也是我市一家公益团队的负责人，平时积极参加拥军优属活动，热心公益。“我这次专门去给老人唱戏，就是为了兑现前几天许下的承诺，圆老人一个小愿望。”她说，只要老人想听，她以后还会去接着唱。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图）