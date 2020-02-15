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谁当班主任 看能力不看“出身” （马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:18

　　很多人听过这样的段子：语文成绩不好，被说“你的语文是体育老师教的吧”；数学成绩不好，被说“你的数学是体育老师教的吧”，体育教师就这样经常成为“背锅侠”。近日，关于体育教师的话题又上了热搜。青岛一所中学让体育教师当班主任，结果遭到家长反对，还给教育局写了投诉信。

　　体育教师不能做班主任吗？对此，教育部相关负责人表示，体育教师、音乐教师、美术教师、科技教师都可以做班主任，每一名教师都有教师资格证，都是符合教师要求的，他们只是教的科目不同；希望体育教师当班主任不再是问题，能成为一个时髦。这番表态算是为广大体育教师撑腰鼓劲了。

　　在现实中，不少家长反对体育教师当班主任，主要是对体育教师的管理能力存在偏见。他们认为，语数外为“主科”，音体美为“副科”，“主”“副”相遇，后者就得给前者让路。同时，他们认为体育教师对学生升学考试没有多大贡献，很难管理好一个班级。教育部近期明确指出，中考体育未来将和语数外同分值。若以分值论“主”“副”，体育也要成为“主科”了。

　　当然，有很多家长是认可体育教师做班主任的。比如在我市，体育教师当班主任就受到众多家长好评，在本报《教育周刊》发布的一项调查中，支持体音美教师当班主任的占72%，不支持者仅占12%；在我市有的学校体音美教师当班主任的占比更是达到了30%。他们普遍认为，相比课程安排很满的语数外教师，体育教师会有更多精力和时间去管理班级。同时，体育教师当班主任更有利于学生养成活泼开朗的性格，增强学生的协作能力、团队意识。

　　其实，谁当班主任，看的是能力而不是“出身”，重点也不在这名教师教什么学科，而在于其德育水平和管理班级的能力如何、责任心强不强，在于是否有利于学生管理、促进学生进步。也就是说，不管是语数外教师，还是音体美教师，只要有出色的能力和认真的态度去管理班级，能够与每个学生贴心沟通和交流，从而带给学生好的影响，他们都可以当好班主任。（万晓阳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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