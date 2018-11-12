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注水试压期间留心您家是否“跑冒滴漏”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:18

　　今天为读者探访报道洛阳暖鑫热力有限公司的准备情况。

　　为确保今冬用户温暖过冬，暖鑫热力严把小区工程建设质量关，在施工过程中对每个环节都严格要求。每到供热初期，因过滤器堵塞导致“暖气不热”的情况时常发生，为解决这一问题，暖鑫热力提前着手，对用户过滤器进行集中清洗，现已全部完成。

　　从本月11日起，暖鑫热力分批、分期对所属供热小区供热管网进行注水试压，测试整个管网系统有无跑、冒、滴、漏现象。同时，该公司升级热线呼叫系统，10余部电话可同时接听，用户有相关疑问可拨打9618819进行咨询。

　　供热前，用户有哪些要注意的呢？

　　●在注水试压期间，若发现漏水现象，要先关闭阀门，随后联系专业人员维修。试水后，管道已经充满了水，此时不要随意改动暖气片或地暖管道。

　　●暖气片上不要放置插座、衣物等，以免管道漏水发生损坏。

　　●供热前，最好对暖气片进行一次卫生大扫除，不仅要将暖气片表面清理干净，还要留意暖气片中间的缝隙。一般情况下，暖气片加热后，上面的灰尘会随着温度的上升而飘浮，导致空气中的灰尘含量增加，不利于身体健康。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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