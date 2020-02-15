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洛阳市少年儿童图书馆举行“作家进校园”“作家面对面”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 09:18
庄海燕在“作家面对面”活动中与孩子们互动交流

　　“1、2、3、4……”数秒的孩子们才数了十几个数，讲台上背着手拧魔方的老师就已经拧好了全部花色。“哇哦！”孩子们先是发出惊叹，接着报以热烈的掌声。

　　这个老师，就是世界记忆大师导师、中国大脑潜能开发专家、作家庄海燕。日前，他受市少年儿童图书馆的邀请，来洛参加“作家进校园”“作家面对面”活动，此次活动是“古都新生活全民读书节”系列活动的重要内容。

　　与孩子分享不服输的经历和精神

　　23日上午，“作家进校园”第一场活动在洛龙区实验中学报告厅举行，洛一高附小部分学生与庄海燕进行了互动。在让孩子们欣赏了不可思议的魔方表演作为开场后，庄海燕通过自己的经历，用刻苦向上、永不服输的精神激励孩子们。

　　庄海燕说，自己也是一名不满足于现状的北漂，曾为考托福租了一间5平方米的小屋发奋苦读。进入梦想的IBM公司后，他又挑战自我，转型成为魔方高手，并投身于写作，将魔方高手及快速记忆的故事作为少儿奇幻小说的素材。经历了出版社的屡次退稿，他没有气馁，最终成功推出了奇幻系列长篇小说。其代表作有奇幻系列长篇《记忆大师》《千真幻想集》，作品曾获“冰心儿童文学新作奖”“全球华语广播创新大赛铜奖”等，入选“2017年‘原动力’中国原创动漫出版扶持计划”，还两次入选《中国年度童话》。

　　让孩子们学习记忆的窍门、享受记忆的快乐

　　庄海燕老师幽默俏皮的讲话方式，穿插一些表演动作的演讲，非常吸引学生们，现场时常爆发出欢乐的笑声和赞赏的掌声。

　　庄海燕教学生们学习记忆的一些窍门，譬如关联法。他在大屏幕上列出一些有关联的关键词，讲述这些词之间的故事，并邀请台下的小学生上台进行盲记。小学生代表能够在不看屏幕的情况下，清晰复述这个小故事，得到了庄海燕的称赞。

　　由此，庄海燕告诉学生，掌握一些技巧，人人都有希望成为“记忆大师”。他还分享了英语单词的一些巧记方法，如“machine”(机器)可以用关联记忆法“马吃了机器”，用谐音记忆法将“ambulance”(救护车)记成“俺们不能死”，用象形记忆法“boom”(繁荣)记成“一条街上有600家麦当劳，很繁荣”等。

　　最后，庄海燕通过视频介绍了自己的代表作品“记忆大师”系列的五本小说《大脑传奇学院的冥想时空》《永无尽头的魔方迷宫》《折叠时空的虫洞列车》《平行世界的三角星球》《不确定车站的超能战队》，精美的动漫角色和奇妙的故事受到学生们的欢迎。

　　当天下午，“作家进校园”第二场活动走进高新区孙旗屯小学。24日下午，在市少年儿童图书馆报告厅，庄海燕进行了主题为“培养科学思维，打造超强大脑”的讲座，我市一些家长带孩子聆听了庄海燕的分享课，并与其进行了互动交流。（记者 宋扬 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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