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乘莲花座腾空而起与十几米高大佛平视？快来漫游云冈石窟第18窟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-31 08:49
游客戴上VR眼镜，漫游云冈石窟第18窟

　　在三大石窟联展的云冈石窟展厅，有一个从开展第一天就要排队观看的特殊展品，这便是云冈石窟第18窟的单人VR虚拟展示系统。戴上VR眼镜后，游客不仅可以如身临其境般在洞窟中漫游，还可以在空中和高达15.5米的大佛平视。

　　当记者带上VR眼镜，便置身于云冈石窟第18窟中央，只见宏伟的大佛矗立眼前，周围环绕的其他佛像触手可及。突然，记者脚下出现了一个莲花座。随着莲花座缓缓上升，记者也随之腾空，直至与大佛平视，可以欣赏到大佛的高处的艺术细节，让游客可以从不同角度欣赏到世界文化遗产的魅力。

　　“为什么选择对第18窟进行VR展示呢？”对于这个问题，云冈石窟研究院讲解员高娜说，第18窟作为云冈石窟的昙曜五窟之一，是非常有代表性的皇家石窟。昙曜五窟开凿于同一石窟延展面上，窟前平坦开阔，东西跨度100余米，各窟规模宏大，高度均在15米以上，第18窟正是最中间的一座。

　　当游客站在地面上仰视大佛，第一印象是其十分伟岸。虽然大佛嘴角似带微笑，却感觉和人的距离很远。仔细观察大佛的袈裟，会看到袈裟上有不少凸起，随着起伏的衣饰，宛若浮在水面的朵朵莲花，再仔细看才发现这竟然是一尊尊小佛像。数千尊小佛像雕在大佛袈裟上，为云冈石窟唯一的一件“千佛袈裟”。

　　这尊大佛一般被认为象征的是北魏第三任皇帝——太武帝拓跋焘。太武帝东征西讨，攻灭北凉、北燕，对北魏作出极大贡献，但他在位时在全境内发起了灭佛运动，对佛教破坏很大。他的孙子北魏文成帝拓跋濬始建云冈石窟。在开凿云冈石窟时，文成帝命令主持修建的昙曜法师为祖父造像。因此有人认为，这尊主佛的左手置于胸前，右手垂下，仿佛是“扪心自问”的忏悔姿态，但这个手印在开凿之初究竟是不是为了让太武帝忏悔，是个千古之谜。

　　需要提醒的是，虽然该展览为期3个月，但这套VR系统只展出一个月，如果您到洛阳博物馆二楼三大石窟联展的云冈石窟展厅，不妨亲自体验一下吧。（记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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